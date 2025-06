Nửa đầu năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Sóc Trăng tăng trưởng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giữ được sự ổn định và đà phát triển tích cực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu cả năm.

Thu ngân sách tăng hơn 7%

Sáng 24/6, tại kỳ họp thứ 34 (chuyên đề), HĐND tỉnh Sóc Trăng đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối năm 2025. Theo đó, tỉnh tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, tập trung vào các lĩnh vực chủ lực.

Cụ thể, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng cho kinh tế Sóc Trăng, với diện tích gieo sạ lúa đạt hơn 331.000ha, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lúa đặc sản, chất lượng cao đạt gần 95%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, giá lúa giảm từ 900 - 3.300 đồng/kg, tiêu thụ gặp khó khăn do ảnh hưởng thời tiết và thị trường.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Sóc Trăng cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, với 75/80 xã đạt chuẩn, 3 xã đạt kiểu mẫu, 30 xã đạt nâng cao. Toàn tỉnh có 290 sản phẩm OCOP, trong đó có 26 sản phẩm đạt 4 sao. Công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, chỉ số sản xuất tăng 8,5%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Một số mặt hàng tăng đột biến như giày da (160%), điện gió (103%), xi măng (300%)...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng hơn 23%; xuất khẩu đạt 870 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Du lịch ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, với hơn 1,9 triệu lượt khách, doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ (hơn 1.200 tỷ đồng). Công tác thu hút đầu tư cũng khởi sắc, khi tỉnh tiếp 42 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu và cấp chủ trương cho 3 dự án.

Tổng thu ngân sách nhà nước nửa đầu năm đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đạt hơn 57% dự toán năm, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Tỉnh đã tạo việc làm cho 14.500 lao động, trong đó có 175 người đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Không để phát sinh vướng mắc khi sáp nhập

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 22 nghị quyết quan trọng. Từ đó tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo bà Đào, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng, môi trường đầu tư cải thiện, chỉ số PAPI dẫn đầu khu vực. Lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ khởi sắc. An sinh xã hội được đảm bảo, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành vượt tiến độ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng kế hoạch, chuẩn bị tốt bộ máy, cơ sở vật chất để vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025. UBND tỉnh cũng cần rà soát, xử lý tài sản, đất đai sau sáp nhập, chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc kịp thời, đúng quy định; không để phát sinh vướng mắc trong thủ tục hành chính, giấy tờ, con dấu khi sáp nhập.

Bà Đào cũng yêu cầu, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; tăng cường giám sát, phản ánh kịp thời nguyện vọng cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

“Kỳ họp lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Rất mong sự đồng hành, chia sẻ của cử tri và Nhân dân trong giai đoạn sắp tới”, bà Đào nói.