Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Sáng 30/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể.

Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Ảnh: PV.



Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội Thành phố trong năm qua.

Tại đại hội, ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, đại hội đã bầu 50 người vào Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã được tiến hành chiều ngày 29/12/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị đã Bầu Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố khóa XVIII gồm 14 ủy viên, bầu chức danh Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Các ông bà: Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.