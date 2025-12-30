Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tái cử, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể.

tienphong-3012nvt.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Ảnh: PV.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội Thành phố trong năm qua.

Tại đại hội, ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, đại hội đã bầu 50 người vào Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã được tiến hành chiều ngày 29/12/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị đã Bầu Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố khóa XVIII gồm 14 ủy viên, bầu chức danh Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Các ông bà: Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

Trường Phong
#Liên đoàn Lao động TP Hà Nội #Nguyễn Văn Thắng #LĐLĐ TP Hà Nội #Đại hội Công đoàn TP Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục