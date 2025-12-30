Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Độc chiêu rắc muối trả thù tiệm ảnh của nhóm phụ nữ ở Ninh Bình

M.Đ- Vũ Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn về chi phí dịch vụ, một nhóm phụ nữ đã có hành vi cắt tiền, rải gạo và muối trước cửa một cửa hàng chụp ảnh tại Ninh Bình, gây xôn xao dư luận và phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Ngày 30/12, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao. Trong clip, một người dùng kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói “coi như trả đủ”, “cắt vía”, trong khi người khác rải gạo và muối xuống khu vực trước cửa hàng.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12. Chủ cửa hàng, chị C.T.X., cho biết nhóm người trong clip là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại đây. Mâu thuẫn phát sinh từ việc khách hàng yêu cầu chụp thêm tại một địa điểm khác ngoài thỏa thuận ban đầu. Cửa hàng thông báo sẽ thu phụ phí di chuyển và được khách hàng đồng ý.

Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách không chấp nhận khoản phụ phí, cho rằng chi phí phát sinh chưa được trao đổi rõ ràng, dẫn đến tranh cãi. Sau đó, chủ cửa hàng đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận, song nhóm khách vẫn quay lại thực hiện hành vi cắt tiền, rải gạo và muối. Chủ cửa hàng cho rằng hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và hoạt động kinh doanh.

Phóng viên đã liên hệ với người phụ nữ trực tiếp cắt tiền trong clip nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

M.Đ- Vũ Quỳnh
