Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

TPO - Dự báo từ khoảng 1/1/2026, không khí lạnh có cường độ khá mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào ngày 1/1/2026.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Đợt rét này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày, thời gian rét đỉnh điểm có thể vào ngày và đêm 2/1/2026.

Hà Nội vào đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào, từ chiều ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 đến ngày 4/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 2/1/2026, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ. Cũng từ 2/1/2026, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ xuống còn 21-23 độ.

Trên biển từ chiều và tối ngày 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.