Bước phát triển mới về tư duy ngoại giao

TPO - Sáng 30/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tới những thành tựu to lớn và đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, việc Đảng lần đầu tiên chính thức đưa vào văn kiện Đại hội XIII chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân” là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, các bộ, ban ngành, các địa phương về những thành tựu đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Bộ Ngoại giao tại hội nghị.

Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục.

Trong bối cảnh, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, để phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân; coi đây là một trong những trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, được triển khai thường xuyên, chủ động, tích cực, mở rộng không gian và cơ hội hợp tác mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trước hết cần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực này. Đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ, mà là trụ cột chiến lược, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội rộng rãi, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước; là hoạt động thường xuyên, chủ động, tích cực trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Ông cũng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; phát huy vai trò đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu chính sách; đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.