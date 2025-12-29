Thủ tướng: Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng trước ‘gió ngược’

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính thời đại, với nhiều yếu tố bất ngờ, bất thường và bất lợi. Việt Nam đã vượt qua "cơn gió ngược" để đạt được những thành tựu quan trọng.

Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, song có nhiều yếu tố bất ngờ, bất thường, bất định, bất lợi cho sự phát triển đất nước và tác động tới công tác đối ngoại.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành ngoại giao đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt những kết quả đối ngoại quan trọng, rất thành công, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước. Việt Nam đã vượt qua "những cơn gió ngược" để đạt được những thành tựu quan trọng.

Chia sẻ nhiều câu chuyện cụ thể, Thủ tướng khái quát những kết quả của ngành ngoại giao bằng 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Bộ máy tinh gọn", "Thích ứng kịp thời", "Sáng tạo hiệu quả", "Hợp tác mở rộng", "Vị thế nâng cao", "Kiến tạo phát triển".

Về bộ máy tinh gọn, bộ, ngành Ngoại giao đã tích cực triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thực hiện sáp nhập Ban Đối ngoại Trung ương và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về Bộ Ngoại giao, số lượng đầu mối của bộ giảm 42,5%.

Đối ngoại đã thích ứng kịp thời với những biến động trong môi trường quốc tế và điều chỉnh chính sách của các nước, cùng các lực lượng quốc phòng và an ninh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã rất thành công trong ngoại giao vắc xin, giúp đất nước "đi sau về trước", huy động 258 triệu liều vắc xin, đứng thứ 5 thế giới về tỷ lệ bao phủ vắc xin.

Với sáng tạo hiệu quả, công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng chương trình đối ngoại ngày càng khoa học, có tính chiến lược.

Hợp tác mở rộng với các đối tác, qua đó làm cơ sở đưa hợp tác lên tầm mức mới; nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Với vị thế nâng cao, Việt Nam tham gia và đóng góp nhiều sáng kiến tại các diễn đàn quan trọng như WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20... Đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao trong năm 2025 như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2; Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4; Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của LHQ; đảm nhiệm vị trí tại nhiều cơ chế quan trọng của LHQ…

Việt Nam cũng kiến tạo phát triển và ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các biến động bên ngoài, thu hút các nguồn lực đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem trưng bày ảnh các thành tựu ngoại giao trước khi dự hội nghị. Ảnh: Như Ý

Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy

Ngoài những kết quả đạt được, Thủ tướng nhìn nhận, ngành Ngoại giao còn một số tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh 3 bài học quan trọng:

Một là, phải kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Hai là, cương quyết nhưng mềm dẻo, uyển chuyển; thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và đối thoại, đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại để củng cố niềm tin.

Ba là, hiểu sâu, nắm chắc tình hình; tham mưu phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Muốn vậy phải có cán bộ giỏi, nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, có tâm, có đức, có tài.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến rất nhanh chóng với nhiều tác động khó lường đối với nước ta.

Thủ tướng khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên: sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt, hình thái chiến tranh khác thường; các vấn đề nổi lên trong khu vực; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình nêu trên, trên cơ sở những yêu cầu lớn của đất nước trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò "tiên phong, trọng yếu, thường xuyên", "đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15; tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị bộ, ngành ngoại giao quán triệt phương châm theo 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Tham mưu chính xác", "Thích ứng linh hoạt", "Xoay chuyển kịp thời", "Chuyển đổi hiệu quả", "Trách nhiệm cộng đồng", "Ổn định phát triển".

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị bộ, ngành Ngoại giao tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, cụ thể gồm:

Củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Nâng tầm "sứ mệnh quốc tế", đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phát huy sức mạnh mềm quốc gia, văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh Việt Nam "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc" tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về Điều ước quốc tế. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng mong muốn các cán bộ ngoại giao phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: Trung thành tận tụy, tự tin sáng tạo, bản lĩnh linh hoạt, đàm phán thuyết phục, hiệu quả hàng đầu, Tổ quốc trên hết.

Thủ tướng tin tưởng rằng, phát huy bề dày truyền thống vẻ vang 80 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thắng lợi to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, mong mỏi của nhân dân.