Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Ngày 29/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

img-5954.jpg
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM hiện do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Chỉ đạo do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ông Trần Văn Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM là người vừa đảm nhận chức vụ này.

Ngô Tùng
