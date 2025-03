Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai đưa 1 vụ án và 2 công trình vào diện theo dõi

TPO - Vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cùng 2 công trình có nguy cơ lãng phí được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai đưa vào diện theo dõi chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức phiên họp thứ 17 thông qua một số nội dung đưa vào diện Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Kỳ họp cũng thông qua việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với 2 công trình, cơ sở nhà đất do Nhà nước quản lý có nguy cơ lãng phí, gồm: Văn phòng nhà làm việc của Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai tại Quận 3 (TPHCM) và Trường THCS Dương Văn Thì (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trong vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp (47 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Long Thành) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố các bị can, gồm: Dương Ngọc Đức, Quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Hoàng Hữu Minh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn cùng một số cán bộ, nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, cán bộ xã Bình Sơn.

Trường THCS Dương Văn Thì được xây dựng vào năm 2008, có quy mô đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.000 học sinh. Trường có 1 dãy phòng học 2 tầng, 1 dãy phòng học 3 tầng, 1 khối văn phòng 2 tầng, 1 nhà đa năng, cùng các hạng mục phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách cho 2 hạng mục xây dựng và trang thiết bị đi kèm cho nhà trường là trên 12,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, được đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì ngôi trường xuống cấp, hư hỏng nặng và đến năm 2020 thì dừng hoạt động. Qua kiểm định, cơ quan chuyên môn kết luận công trình này không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, nếu chọn phương án cải tạo lại công trình trường học này thì chi phí sẽ tương đương với xây mới. Do đó, huyện đã chọn phương án tháo dỡ toàn bộ để xây dựng lại với thiết kế mới.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng trong thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương rà soát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch về PCTNLPTC từ đầu nhiệm kỳ để chỉ đạo. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.