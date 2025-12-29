Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Sẽ thay thế những cán bộ né tránh, cản trở bước tiến của Thủ đô

TPO - Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, trong năm 2026, UBND thành phố cam kết sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền rạch ròi gắn với kiểm tra, giám sát và thay thế những cán bộ né tránh, cản trở bước tiến của Thủ đô.

Chiều 29/12, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025, thành phố đã đạt được những kết quả hết sức khích lệ, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

“Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy, từ đầu tháng 11 đến nay, phương thức làm việc của toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ với tinh thần hành động, trách nhiệm và hiệu quả. Người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được thành phố đang có những chuyển biến, đang hết sức khẩn trương, làm thật và làm nhanh”, ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn chứng, thành phố đã quyết liệt trong thực hiện tháo gỡ 5 điểm nghẽn; đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm có quy mô lớn với tinh thần làm việc xuyên ngày đêm; đã khởi công được các dự án đặc biệt lớn…

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng nhìn nhận, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập úng, giá nhà ở tăng cao; vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, chưa dám quyết, chưa dám làm; chưa thực sự xác lập được các mô hình tăng trưởng mới, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phục vụ phát triển…

Ông Thắng nhấn mạnh, chính quyền thành phố cần xây dựng ngay các kế hoạch khắc phục cụ thể, không để các kiến nghị kéo dài, khẩn trương rà soát, ban hành các kế hoạch chương trình công tác… gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, khắc phục 5 điểm nghẽn của thành phố.

Nhấn mạnh, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, rất thách thức nhưng cũng rất khả thi nếu phát huy được tinh thần hành động như trong 2 tháng qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Trong đó, cần thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, vì đây là nhiệm vụ then chốt để thay đổi chất lượng quản trị Thủ đô. Thành phố sẽ đưa ứng dụng iHanoi trở thành kênh tương tác trực tiếp, thực chất giữa chính quyền và người dân. Mọi kiến nghị phải được xử lý và phản hồi trong thời gian thực. Thành phố cũng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và Trung tâm điều hành thông minh, vận hành thực chất, không hình thức.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh, cần hoàn thiện hạ tầng cơ sở và khơi thông nguồn lực. Thành phố tập trung hoàn thiện các đường vành đai, khơi thông các nút thắt tại các nút giao thông cửa ngõ và đường trục. Thành phố tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù của Nghị quyết 258, Luật Thủ đô và tập trung hoàn thành Quy hoạch xây dựng Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng như sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thúc đẩy các dự án lớn.

Thành phố tập trung quyết liệt thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án được khởi công thời gian vừa qua, đặc biệt là hai siêu dự án: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu gắn với phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu công nghiệp số Tây Tựu nhằm phục vụ phát triển kinh tế số của thành phố trong thời gian sắp tới.