Sau chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội, rác thải sinh hoạt vẫn bị đốt công khai

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định nhằm giảm ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng đốt rác thải trái phép vẫn diễn ra, thậm chí nhân viên môi trường đốt rác ngay trên phố.

Từ chiều 16/12, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội tăng trở lại, nhiều điểm quan trắc ghi nhận mức xấu, tiệm cận ngưỡng rất xấu.

Trưa 11h ngày 17/12, số liệu từ hai trạm quan trắc của Cục Môi trường cho thấy chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu. Trạm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận AQI 178, trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ là 160.

Dữ liệu từ hệ thống IQAir cho thấy trưa 17/12, Hà Nội đứng thứ 12 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới với chỉ số 179.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí Hà Nội những ngày qua như bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng…Do đó, ngày 10/12, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Người dân đốt rác thải sinh hoạt tại khu vực xã Đại Thanh

UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày gần đây tình trạng đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố không giảm.

Nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì vừa thu gom, vừa đốt rác trên đường Phạm Tu sáng ngày 15/12

Ngày 16/12, tại khu vực ven đường Đại Thanh (xã Đại Thanh) một số bãi rác vẫn được người dân ngang nhiên đốt, khói bụi mù mịt.

Bên cạnh đó, tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) người dân vẫn đốt phế phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, trên đường Phạm Tu, nhân viên vệ sinh môi trường vẫn ngang nhiên đốt rác sau khi thu gom. Ghi nhận sáng ngày 15/12 cho thấy, dọc đường Phạm Tu, sau khi quét rác, nhân viên gom thành đống rồi bật lửa đốt, khói bay mù mịt.

Đốt rác tại khu vực đường Phạm Tu

Theo quan sát của chúng tôi, tại thời điểm sáng 15/12, có đến 4-5 đống rác trên đường Phạm Tu bị nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì đốt. Khi chúng tôi hỏi, một nhân viên cho biết: "Nhiều rác quá nên chúng tôi đốt bớt cho nhẹ. Chúng tôi không biết là bị cấm".

Một bãi rác trên đường Phạm Tu bị đốt trái phép

Về nội dung này, đại diện Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì cho biết, sau khi có chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, công ty đã quán triệt đến toàn thể nhân viên, người lao động. Trong đó, công ty nghiêm cấm nhân viên tự ý đốt rác mà phải gom vào các điểm tập kết theo quy định.

Với phản ánh của chúng tôi, đại diện công ty cho biết sẽ kiểm tra, nhắc nhở tất cả các nhân viên công ty.