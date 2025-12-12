Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội tìm nhà đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện 310 triệu USD

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở NN&MT Hà Nội vừa có thông báo mời các nhà đầu tư tham gia dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Dự án được triển khai giai đoạn 2024- 2029 với tổng mức đầu tư khoảng 310 triệu USD.

Theo Sở NN&MT, mục tiêu đầu tư nhằm xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, rác thải cũ đã chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và bùn thải thoát nước để phát điện. Từ đó, góp phần cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp hiện hữu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần cải thiện môi trường khu vực.

Dự án được thực hiện tại khu phía Bắc của dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II.

Quy mô dự án gồm: Xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện công suất xử lý 2.400 tấn/ngày.

sjf20251015154606.jpg
Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Xây dựng Hệ thống sấy khô bùn thải công suất 600 tấn/ngày. Lượng bùn thải sau khi sấy khô là 150 tấn/ngày có độ ẩm khoảng 40% được đưa vào lò đốt rác để đốt đồng thời cùng chất thải rắn sinh hoạt.

Xây dựng tuyến đường dây đấu nối từ Nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia, tuyến ống cấp nước thô và các hạng mục phụ trợ.

Về yêu cầu kỹ thuật đối với xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Áp dụng công nghệ đốt rác phát điện bằng lò ghi để xử lý rác thải sinh hoạt không phân loại và bùn thải sau khi sấy khô, hiệu suất đốt cao, dễ vận hành, bảo dưỡng. Tro bay sau khi hóa rắn sẽ được chôn lấp tại một vị trí được cơ quan quản lý nhà nước chỉ định hoặc các phương án xử lý khác đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Xử lý bùn thải: Áp dụng phương pháp sấy khô bùn thải. Bùn sau sấy được đưa vào lò đốt cùng chất thải rắn sinh hoạt.

Xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn đầu ra của lò…bằng các công nghệ xử lý đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: Khoảng 12,46 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 310 triệu USD, không sử dụng vốn ngân sách.

Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng BLT (Xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao).

Dự án được triển khai giai đoạn 2024- 2029. Trong đó, sẽ vận hành thử nghiệm vào quý II/2029 đến Quý III/2029 và vận hành chính thức vào quý IV/2029.

Thanh Hiếu
