Bắt đầu phá dỡ các công trình để phục vụ dự án quanh hồ Hoàn Kiếm

Theo ghi nhận, một số trụ sở cơ quan quanh hồ Hoàn Kiếm đã được quây rào, phá dỡ sau khi di chuyển đi. Hạng mục phá dỡ công trình cũ là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục thi công tiếp theo.

Được biết, phạm vi phá dỡ bao gồm: 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân theo Quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Công tác phá dỡ thực hiện theo quy trình kỹ thuật: phá từ cao xuống thấp, tháo cấu kiện rời, thu gom phế thải, lắp dựng hàng rào an toàn.

Công trình đang tháo dỡ

4 công trình đang được phá dỡ gồm: Trụ sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: 197,1 m². Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội: 50,1 m²; Chi cục Dân số, Trẻ em và PC tệ nạn xã hội: 541 m²; Hội Người mù Hà Nội: 189,8 m²

Các công trình chuẩn bị phá dỡ bao gồm: Văn phòng UBND Thành phố: 145 m² dỡ; Trụ sở Tiếp công dân Thành phố: 446,8 m² và 25 hộ đã nhận tiền đền bù đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng

Theo UBND phường Hoàn Kiếm: Nguyên tắc phá dỡ công trình là bàn giao mặt bằng đến đâu – phá dỡ đến đó, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và khu vực xung quanh, tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt (phá dỡ từ trên xuống, theo trình tự kết cấu), thực hiện theo thiết kế phá dỡ, có biện pháp chống đỡ, cách ly PCCC nếu có vật liệu nguy hiểm, và xử lý chất độc hại (nếu có), tất cả nhằm đảm bảo phá dỡ nhanh chóng, hiệu quả nhưng không gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công trình lân cận...

Nhiều người dân tự di chuyển sớm

Dù tiếc nuối khi phải di dời khỏi trung tâm Thủ đô, nhưng người dân ở phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đều đồng thuận với chủ trương làm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo không gian công cộng cho người dân.

Ông Tr.V.Tr. (phố Lý Thái Tổ) cho biết, gia đình ông cũng nhận được khoản hỗ trợ theo chính sách đền bù, tái định cư của dự án. Ông Tr. bày tỏ sự đồng thuận đối với chủ trương mở rộng không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo không gian công cộng cho người dân Thủ đô.

“Chúng tôi gắn bó ở đây qua nhiều thế hệ, khi phải di dời cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, mức đền bù hợp lý, đảm bảo quyền lợi, nên gia đình hoàn toàn ủng hộ. Ban quản lý dự án thường xuyên gặp gỡ, giải thích chính sách, giúp chúng tôi hiểu rõ và yên tâm hơn”, ông Tr. nói.