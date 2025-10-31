Diễu hành 1.000 người, tái hiện lễ rước tổ nghề may áo dài tại hồ Hoàn Kiếm

TPO - Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025 sẽ có hoạt động diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm bao gồm hoạt động tái hiện Lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá. Chương trình quy tụ hơn 1.000 người trong trang phục áo dài, cổ phục tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô.

Chiều 31/10, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025. Đây là hoạt động của TP Hà Nội nhằm quảng bá du lịch Thủ đô gắn với việc tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc áo dài Việt Nam.

Lễ hội diễn ra từ ngày 7 – 9/11, tại Bảo tàng Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra vào vào ngày 7/11 với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Áo dài Hà Nội – Tỏa sáng tinh hoa di sản”. Hoạt động này nhằm chuyển tải thông điệp du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng, đưa hình ảnh chiếc áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” - một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.

Một màn trình diễn áo dài tại buổi họp báo

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội bố trí các gian hàng quảng bá, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và phụ kiện áo dài đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng, các thương hiệu áo dài ba miền Bắc – Trung – Nam.

Bên cạnh không gian trưng bày và trải nghiệm, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 còn mang đến chuỗi chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa tà áo dài Việt Nam như: trình diễn áo dài thiếu nhi “Em yêu Hà Nội”, mang hơi thở trong sáng và hồn nhiên của tuổi thơ Hà Thành; chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài – Kết nối di sản”, nơi các tài năng trẻ trình làng những mẫu thiết kế độc đáo, sáng tạo trên nền giá trị truyền thống.

Các bộ sưu tập áo dài từ các nhà thiết kế đến từ mọi miền của tổ quốc tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2025

Diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm bao gồm hoạt động tái hiện Lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá, chương trình Bách hoa bộ hành và áo dài cách tân của phụ nữ phường Hoàn Kiếm, Câu lạc bộ áo dài di sản thành phố Hà Nội quy tụ hơn 1.000 người trong trang phục áo dài, cổ phục tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô.

Sở Du lịch phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô Hội nhập và Phát triển”, phối hợp với 350 phụ nữ Thủ đô cùng khoác lên mình tà áo dài rực rỡ, hòa trong giai điệu “Hà Nội niềm tin và hy vọng” và “Vũ điệu Áo dài” - tạo nên bức tranh sống động tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam.



Nhằm thu hút du khách, trong thời gian diễn ra lễ hội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tour trải nghiệm “Chạm Thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng - nơi du khách khoác áo dài dạo qua những danh thắng nổi tiếng và lưu giữ khoảnh khắc thu Hà Nội bằng hình ảnh.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại buổi họp báo

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 được tổ chức với sứ mệnh kép: vừa tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của chiếc áo dài Việt Nam; vừa phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội, gắn kết hoạt động bảo tồn di sản văn hóa với khai thác giá trị kinh tế du lịch.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, qua 4 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân Thủ đô, bạn bè trong nước và du khách quốc tế; lan tỏa tình yêu áo dài đến nhiều đối tượng trong xã hội và quảng bá tà áo dài như một sản phẩm quà tặng lưu niệm ấn tượng đối với khách du lịch quốc tế khi đến Hà Nội, Việt Nam.

"Thông qua Lễ hội Áo dài Du lịch, Thành phố Hà Nội khẳng định định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, đưa áo dài trở thành biểu trưng nhận diện du lịch Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thời đại mới", ông Quang chia sẻ.