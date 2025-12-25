Hà Nội triển khai đề án du lịch dọc sông Hồng và Bảo tàng Bia Hà Nội

TPO - Năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và triển khai hai đề án du lịch lớn gồm: du lịch đường thủy dọc sông Hồng và đề án phát triển điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội.

Ngày 25/12, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về công tác phát triển du lịch năm 2025.

Theo đó, ước đến hết năm 2025, ngành Du lịch Thủ đô đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách (tăng 20,87%), trong đó có trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 22,76%) và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa (tăng 20,32 %). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Năm 2025, Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh bằng nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu và sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Bảo tàng Bia Hà Nội dự kiến xây dựng tại số 183 Hoàng Hoa Thám

Về kế hoạch năm 2026, ngành Du lịch Thủ đô phấn đấu thu hút trên 35,8 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025. Trong đó có trên 8,6 triệu lượt khách quốc tế (gồm 6,1 triệu lượt khách có lưu trú), tăng 10% và 27,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,1% so với năm 2025.

Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 160 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với ước thực hiện năm 2025.

Đặc biệt, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu thành phố tập trung triển khai công tác quy hoạch, ưu tiên ngân sách đầu tư hạ tầng du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn đối với các khu vực dự kiến phát triển thành khu du lịch quốc gia trên địa bàn thành phố.

Trong đó có việc hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả các đề án phát triển du lịch lớn: Đề án nâng cấp phát triển tuyến du lịch đường thủy dọc khu vực sông Hồng (tuyến Chương Dương Độ - Bát Tràng - Thường Tín - Hưng Yên và phát triển tuyến mới); Đề án phát triển điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận; Đề án đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ ở Đường Lâm, Sơn Tây giai đoạn 2024-2030; định hướng đến năm 2035...