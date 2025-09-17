Xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám

TPO - Hà Nội sẽ triển khai xây dựng Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn và Đề án xây dựng điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội trong thời gian tới.

Ngày 17/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi làm việc nghe báo cáo các nội dung phát triển du lịch.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, đánh giá cao Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp triển khai xây dựng Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn và triển khai xây dựng Đề án xây dựng điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.

Thắng cảnh quần thể Hương Sơn

Đồng thời, ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu như tổ chức quản lý nhà xuồng thông qua hợp tác xã, chấm dứt tình trạng chèo kéo khách tại Lễ hội Chùa Hương, định hướng tới sẽ chuyển đổi dần sang xuồng máy điện.

Đối với Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn - Chùa Hương (Đồ án Quy hoạch), lãnh đạo Hà Nội giao UBND xã Hương Sơn chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Đức và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ nội dung công văn tham gia ý kiến thẩm định của 8 đơn vị sở, ngành và ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo tại buổi họp. Lấy ý kiến cộng đồng trong tháng 9/2025. Trình UBND thành phô Hà Nội tháng 10/2025, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 11/2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Hương Sơn, Mỹ Đức hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoạch; hướng dẫn nghiệp vụ; xin ý kiến các đơn vị chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan để thống nhất và đẩy nhanh tiến độ.

183 Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO)

Liên quan đến Đề án xây dựng, hình thành điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất trên địa bàn phường Ngọc Hà có thể xây dựng trường THPT. Trường hợp có đủ quỹ đất, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh địa điểm quy hoạch trường THPT tại 183 Hoàng Hoa Thám để ưu tiên quỹ đất quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội. Trường hợp không có đủ quỹ đất thay thế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan nghiên cứu khả năng điều chỉnh tuyến đường cấp khu vực về phía Nam để tách biệt ranh giới dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng trường THPT tại 183 Hoàng Hoa Thám.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-2. Giao Sở Du lịch phối hợp Habeco hoàn thiện Đề án, xin ý kiến, báo cáo UBND thành phố, phấn đấu hoàn thành quý IV/2025...