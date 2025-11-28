Hà Nội cấm xe du lịch trên 16 chỗ vào phố cổ giờ cao điểm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc cấm ô tô trên 16 chỗ tại các tuyến phố cổ vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Ngày 28/11, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng.

Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Công an Thành phố, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai phương án hạn chế phương tiện nêu trên; nghiên cứu mở rộng phạm vi hạn chế phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

image.jpg
Xe du lịch 45 chỗ đón trả khách trong phố cổ Hà Nội

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 15878 gửi UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả thí điểm và đề xuất chính thức hóa phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc cấm ô tô trên 16 chỗ sẽ áp dụng vào giờ cao điểm sáng (từ 6h30' đến 8h30') và cao điểm chiều (từ 16h30 đến 18h30') trên các tuyến phố sau:

Các tuyến phố bên phải trục đường bao: phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào)– Hàng Đào– Hàng Ngang– Hàng Đường – Đồng Xuân – Hàng Giấy trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Các tuyến phố bên phải trục đường bao: Hàng Đậu – Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu – Nguyễn Hữu Huân) – Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Các phố Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Cấm các xe trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) dừng, đỗ trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h30’ đến 8h30’, cao điểm chiều từ 16h30 đến 18h30’ trên các tuyến đường bao.

Ngoài ra, cấm các xe trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) dừng, đỗ trong khung giờ cao điểm trên các tuyến đường bao.

Sở Xây dựng cũng đã bố trí 6 điểm trung chuyển cho xe trên 16 chỗ đón trả khách tại các vị trí: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng), Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng), Trần Quang Khải (đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng), Trần Khánh Dư (đoạn trước bảo tàng lịch sử), Khu vực Chợ Đồng Xuân, và Phùng Hưng (đoạn phố tranh bích họa).

Đồng thời, Sở Xây dựng đang nghiên cứu phương án cho phép lưu hành xe điện của Công ty cổ phần Đồng Xuân và các loại xe tương tự, nhằm tăng xe trung chuyển khách du lịch từ điểm tập kết xe cỡ lớn đến khách sạn.

Trần Hoàng
