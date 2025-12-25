Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật

Nam Giang

TPO - Tối 24/12, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Gươm – Tháp Rùa chính thức hoạt động. Sự kết hợp giữa ánh sáng và di sản đã tạo nên sức hút đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm không gian huyền ảo giữa lòng Hà Nội.

VIDEO: Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật.
ho-guom-anh-1.jpg
Tối 24/12, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chính thức ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Thủ đô.
tp-ho-guom-anh-2.jpg
tp-ho-guom-anh-2a.jpg
tp-ho-guom-anh-2b.jpg
Rất đông người dân và du khách đến sớm, tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm để chờ đón màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật này.
tp-ho-guom-anh-3.jpg
Chương trình tạo điểm nhấn văn hóa ban đêm dịp lễ cuối năm, với phương án chiếu sáng hiện đại, hài hòa không gian lịch sử, vừa tôn vinh di sản vừa mang lại trải nghiệm mới mẻ.
tp-ho-guom-anh-4.jpg
tp-ho-guom-anh-4b.jpg
Ánh sáng được sử dụng như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, thắp lên vẻ đẹp lung linh, ấm áp nhưng vẫn trang trọng của Tháp Rùa – biểu tượng văn hóa lịch sử giữa lòng Hà Nội.
tp-ho-guom-anh-5.jpg
Phương án chiếu sáng hiện đại, tinh tế, hài hòa với không gian di sản, tạo nên cảm xúc mới mẻ cho người dân và du khách khi dạo bước Hồ Gươm về đêm.
tp-ho-guom-anh-6.jpg
Ánh sáng được xây dựng theo tinh thần hiện đại, phù hợp với không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch.
tp-ho-guom-anh-7.jpg
Cách tiếp cận này vừa tôn vinh di sản, vừa mang đến cảm xúc mới mẻ, gần gũi cho người dân và du khách.
tp-ho-guom-anh-8.jpg
tp-ho-guom-anh-9.jpg
Tháp Rùa trở thành điểm nhấn thị giác trong màn chiếu sáng nghệ thuật.
tp-ho-guom-anh-10.jpg
Hồ Gươm trở nên huyền ảo với các gam màu ánh sáng.
tp-ho-guom-anh-11.jpg
tp-ho-guom-anh-11b.jpg
Không gian chiếu sáng nghệ thuật không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội sáng tạo – thân thiện – giàu bản sắc, đưa Hồ Gươm trở thành một di sản sống, gần gũi với cộng đồng trong những ngày lễ cuối năm.
tp-ho-guom-anh-13.jpg
tp-ho-guom-anh-13a.jpg
tp-ho-guom-anh-13b.jpg
Người dân và du khách ngồi chật cứng hai bên bờ kè để tận hưởng bữa tiệc ánh sáng.
tp-ho-guom-anh-14.jpg
tp-ho-guom-anh-14b.jpg
Người dân, du khách ghi lại khoảnh khắc Hồ Gươm lung linh ánh sáng trong những ngày cuối năm.
tp-ho-guom-anh-12.jpg
Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được trình chiếu vào buổi tối, từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách.
Nam Giang
#hồ Gươm #hồ Hoàn Kiếm #chiếu sáng nghệ thuật #ánh sáng #di sản #tháp Rùa

Xem thêm

Cùng chuyên mục