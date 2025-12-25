Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật

TPO - Tối 24/12, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Gươm – Tháp Rùa chính thức hoạt động. Sự kết hợp giữa ánh sáng và di sản đã tạo nên sức hút đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm không gian huyền ảo giữa lòng Hà Nội.