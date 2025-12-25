Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật

TPO - Tối 24/12, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Gươm – Tháp Rùa chính thức hoạt động. Sự kết hợp giữa ánh sáng và di sản đã tạo nên sức hút đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm không gian huyền ảo giữa lòng Hà Nội.
Rất đông người dân và du khách đến sớm, tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm để chờ đón màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật này.
Ánh sáng được sử dụng như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, thắp lên vẻ đẹp lung linh, ấm áp nhưng vẫn trang trọng của Tháp Rùa – biểu tượng văn hóa lịch sử giữa lòng Hà Nội.
Không gian chiếu sáng nghệ thuật không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội sáng tạo – thân thiện – giàu bản sắc, đưa Hồ Gươm trở thành một di sản sống, gần gũi với cộng đồng trong những ngày lễ cuối năm.
Người dân và du khách ngồi chật cứng hai bên bờ kè để tận hưởng bữa tiệc ánh sáng.
Người dân, du khách ghi lại khoảnh khắc Hồ Gươm lung linh ánh sáng trong những ngày cuối năm.