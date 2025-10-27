Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười

TPO - Trong làn sương sớm, Hồ Gươm như thức dậy chậm rãi. Người đi bộ, người ngồi trò chuyện, kẻ ngắm phố phường… Tất cả hòa vào nhịp sống an nhiên của một Hà Nội đang vào Thu, nơi những lời chào không cần tiếng, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười.
Từ lâu nay, Hồ Gươm vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, nơi người Hà Nội bắt đầu ngày mới bằng sự bình yên.
Từ tờ mờ sáng, quanh Hồ Gươm đã lác đác người đi bộ, tập dưỡng sinh, hít thở khí trời Thu. Mặt nước còn phủ sương, hàng cây chuyển màu, lá rụng bên lối đi. Ánh bình minh dần xuất hiện, rọi qua Tháp Rùa, phản chiếu những tia sáng đầu ngày lên khuôn mặt người già, người trẻ, những người yêu nhịp sống chậm của Thủ đô.
Khi nắng sớm lên, sương tan, mặt hồ phủ vàng ánh nắng. Người đi bộ đông hơn, khách du lịch dừng lại chụp ảnh, ghế đá lại có người ngồi nghỉ, trò chuyện đôi phút trước khi trở về nhịp sống thường ngày.
Ở Hà Nội, mùa Thu không chỉ đến bằng hương hoa sữa hay sắc lá vàng, mà còn trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị, như một buổi sáng bên hồ, nơi người ta có thể lắng nghe hơi thở của chính mình giữa lòng thành phố.
Dòng người đi quanh hồ lúc sáng sớm.
Cầu Thê Húc đỏ rực trong nắng sớm, như sợi chỉ nối giữa cổ kính và hiện đại. Ảnh: Trọng Tài
Từ góc nhìn trên cao, Hồ Gươm như ôm trọn hơi thở của Hà Nội. Cầu Thê Húc đỏ thắm nổi bật giữa nền xanh tĩnh lặng, gợi nhịp sống dịu dàng của Thủ đô buổi sớm.