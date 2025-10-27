Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười

Dương Triều

TPO - Trong làn sương sớm, Hồ Gươm như thức dậy chậm rãi. Người đi bộ, người ngồi trò chuyện, kẻ ngắm phố phường… Tất cả hòa vào nhịp sống an nhiên của một Hà Nội đang vào Thu, nơi những lời chào không cần tiếng, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười.

VIDEO: Sáng thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười.
tp-ho-guom-sang-som52.jpg
tp-ho-guom-sang-som51.jpg
tp-ho-guom-sang-som48.jpg
Từ lâu nay, Hồ Gươm vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, nơi người Hà Nội bắt đầu ngày mới bằng sự bình yên.
tp-ho-guom-sang-som45.jpg
Từ tờ mờ sáng, quanh Hồ Gươm đã lác đác người đi bộ, tập dưỡng sinh, hít thở khí trời Thu. Mặt nước còn phủ sương, hàng cây chuyển màu, lá rụng bên lối đi. Ánh bình minh dần xuất hiện, rọi qua Tháp Rùa, phản chiếu những tia sáng đầu ngày lên khuôn mặt người già, người trẻ, những người yêu nhịp sống chậm của Thủ đô.
tp-ho-guom-sang-som47.jpg
Trên một chiếc ghế đá cạnh cầu Thê Húc, hai cụ ông ngồi kể câu chuyện ngày mới. Họ đã giữ thói quen ấy gần hai mươi năm, bất kể mùa nào. “Chúng tôi gọi đây là ‘cuộc hẹn sáng’. Ra hồ để thấy mình còn khỏe, còn gặp được nhau”, cụ Nguyễn Văn Minh (67 tuổi), kể.
tp-ho-guom-sang-som32.jpg
Những nhóm người trung niên tập thể dục theo tiếng nhạc nhẹ. Một cụ bà rót chén trà, mời bạn tập vài ngụm. Tiếng cười rộn vang xen lẫn tiếng giày chạm đất, tiếng chim ríu rít trên cành. Dù là sáng đầu tuần, không khí nơi đây vẫn thong thả, khác hẳn sự hối hả chỉ cách đó vài con phố.
tp-ho-guom-2.jpg
Khoảnh khắc đầu ngày khi Hà Nội sương mỏng phủ quanh mặt hồ, Tháp Rùa ẩn hiện như trong tranh. Ảnh: Trọng Tài
tp-ho-guom-sang-som49.jpg
Cách đó không xa, một du khách nước ngoài chăm chú ghi lại khoảnh khắc đẹp của Hồ Gươm sáng sớm. Họ nhìn dòng người đi bộ, thi thoảng giơ máy ảnh chụp một khung cảnh đẹp.
tp-ho-guom.jpg
Ở góc đường Lê Thái Tổ, cụ ông Nguyễn văn Minh (67 tuổi, phường Hoàn Kiếm) đang tập dưỡng sinh. “Sáng nào tôi cũng ra hồ, tập vài động tác rồi ngồi nghỉ ngắm người qua lại. Không khí mát lành, dễ chịu lắm, cảm giác như trẻ lại”, cụ chia sẻ.
tp-ho-guom-som22.jpg
Những bước chân thong thả trên con đường quanh hồ, người Hà Nội trao nhau nụ cười chào ngày mới, giản dị mà ấm áp.
tp-ho-guom-sang-som37.jpg
tp-ho-guom-sang-som36.jpg
tp-ho-guom-sang-som35.jpg
Khi nắng sớm lên, sương tan, mặt hồ phủ vàng ánh nắng. Người đi bộ đông hơn, khách du lịch dừng lại chụp ảnh, ghế đá lại có người ngồi nghỉ, trò chuyện đôi phút trước khi trở về nhịp sống thường ngày.
tp-ho-guom-sang-som20.jpg
tp-ho-guom-sang-som23.jpg
tp-ho-guom-sang-som22.jpg
Ở Hà Nội, mùa Thu không chỉ đến bằng hương hoa sữa hay sắc lá vàng, mà còn trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị, như một buổi sáng bên hồ, nơi người ta có thể lắng nghe hơi thở của chính mình giữa lòng thành phố.
tp-ho-guom-sang-som21.jpg
Giữa lòng Thủ đô ồn ã, những chiếc ghế đá quanh hồ Gươm vẫn là nơi giữ lại chút bình yên cho người Hà Nội. Nơi mà mỗi sớm, những câu chuyện giản dị vẫn tiếp tục không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ.
tp-ho-guom-sang-som55.jpg
tp-ho-guom-sang-som54.jpg
Dòng người đi quanh hồ lúc sáng sớm.
tp-ho-guom-8.jpg
tp-ho-guom-6.jpg
tp-ho-guom-1.jpg
Cầu Thê Húc đỏ rực trong nắng sớm, như sợi chỉ nối giữa cổ kính và hiện đại. Ảnh: Trọng Tài
image.jpg
Từ góc nhìn trên cao, Hồ Gươm như ôm trọn hơi thở của Hà Nội. Cầu Thê Húc đỏ thắm nổi bật giữa nền xanh tĩnh lặng, gợi nhịp sống dịu dàng của Thủ đô buổi sớm.
Dương Triều
#Hồ Gươm #sáng sớm Hà Nội #bình yên #câu chuyện sáng #du lịch Hà Nội #cảnh đẹp hồ Gươm

