Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười

TPO - Trong làn sương sớm, Hồ Gươm như thức dậy chậm rãi. Người đi bộ, người ngồi trò chuyện, kẻ ngắm phố phường… Tất cả hòa vào nhịp sống an nhiên của một Hà Nội đang vào Thu, nơi những lời chào không cần tiếng, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười.