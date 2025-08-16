Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi hòa cùng biển người nhuộm đỏ phố đi bộ Hồ Gươm

Duy Nam

TPO - Sáng 16/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, các người đẹp cùng hàng ngàn người dân Thủ đô trong sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ đã nhuộm đỏ không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

ctug8034.jpg
ctug8033.jpg
Sáng 16/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Ngay từ sáng sớm, các người đẹp cùng hàng nghìn người dân Hà Nội đã mặc những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian đỏ rực ở trung tâm Thủ đô.
ctug8052.jpg
ctug8051.jpg
Tham gia sự kiện còn có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Đại sứ Du lịch và Môi trường - Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi.
ctug7818.jpg
Hơn 6h, hàng ngàn người bắt đầu xuất phát theo lộ trình một vòng Hồ Gươm. Sự kiện đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).
ctug7981.jpg
ctug7836.jpg
Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp hứng khởi hòa vào dòng người đi bộ, lan tỏa thông điệp yêu nước mạnh mẽ.
ctug7867.jpg
ctug7885.jpg
ctug7910.jpg
ctug7913.jpg
Với thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, chương trình được kỳ vọng huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.
ctug8030.jpg
ctug8067.jpg
ctug8072.jpg
ctug8022.jpg
Các người đẹp chụp ảnh cùng lực lượng công an và người dân tham gia buổi đi bộ, chạy bộ.
ctug8080.jpg
ctug8082.jpg
Có mặt ở sự kiện, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: "Đối với tôi, đây là hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe. Hàng nghìn người dân có mặt ở chương trình hôm nay như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới".
ctug7847.jpg
Là Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thùy Dương hào hứng khi tham dự chương trình. "Với tôi đây là chương trình rất có ý nghĩa vì hoạt động đi bộ không chỉ khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần giảm khí thải carbon", cô chia sẻ.
ctug8018.jpg
ctug8080.jpg
Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan và Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi chia sẻ sự hào hứng khi có mặt ở Thủ đô nhân dịp cả nước tưng bừng chào đón kỷ niệm ngày lễ lớn. Hai người đẹp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp này ở Hà Nội.
ctug7833.jpg
ctug7857.jpg
ctug7859.jpg
ctug8007.jpg
Ngay từ sáng sớm, trời Hà Nội có mưa nhẹ nhưng vẫn không ngăn được dòng người không ngừng đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm trong những chiếc áo đỏ rực.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Vân Nhi #phố đi bộ Hồ Gươm #Hoa hậu Việt Nam

