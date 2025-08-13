Hoa hậu Hà Trúc Linh gặp cảnh vệ gây sốt mạng xã hội

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi diện áo dài, xuất hiện rạng rỡ bên anh chàng "soái ca cảnh vệ" gây sốt mạng xã hội trong bộ ảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.