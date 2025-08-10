Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hòa cùng hàng chục nghìn người đổ về sân Mỹ Đình

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

75605855-5af9-4698-b026-50b9c1a935ca.jpg
Chiều 10/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi xuất hiện ở sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị tham dự chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim. Trước đó, Hà Nội mưa lớn nhưng vẫn có rất đông khán giả xếp hàng chờ vào sân theo dõi chương trình.
c4d52940-9724-4517-a762-055eaddcc4ad.jpg
3209f7f3-2a1a-443c-b0d2-557ce8401587.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe vẻ duyên dáng với áo dài trắng. Cô chia sẻ cảm xúc háo hức, chờ đợi nhiều ngày qua để có mặt ở chương trình. "Suốt những ngày qua tôi cảm nhận được không khí háo hức của người dân khi săn vé và mong chờ được tham gia chương trình. Là người con đến từ Đắk Lắk, tôi tự hào khi có mặt ở Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cũng như có cơ hội tham dự concert ngày hôm nay", cô nói.
e812d8cd-1ac1-4fc1-91d5-85f88a9a565f.jpg
cf5ca3d6-25ff-4dfa-a1a8-5d06672991b5.jpg
Trước đó, Trúc Linh lo lắng vì trời Hà Nội bất chợt đổ mưa to. "Mọi người đều lo lắng khi trời đổ mưa to. Nhưng gần đến giờ vào sân, trời tạnh ráo, hửng nắng khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm", cô nói.
5a3bb501-15cd-4627-89e1-59c649cb5095.jpg
"Có mặt ở đây, tôi thấy chương trình được dàn dựng với sân khấu công phu, hứa hẹn mang tới cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi niềm tự hào dân tộc lan tỏa và gắn kết triệu trái tim Việt Nam", người đẹp bày tỏ.
b3a0aa84-97a3-4560-8748-12c5850a0be3.jpg
b736b40d-6254-4155-984d-ab89635bd4c2.jpg
Áhậu Châu Anh chọn áo dài đỏ nổi bật khi tham dự chương trình. Cô để tóc thẳng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng.
90ddbdc4-9604-4611-bc3e-3762791dd7e5.jpg
07934621-e853-448f-b161-d57be86a50a1.jpg
Là một nữ quân nhân, Châu Anh cho biết cô cảm thấy tự hào khi chứng kiến cảnh hàng nghìn khán giả háo hức tham dự các concert, sự kiện trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. "Tôi cảm nhận được sự gắn kết từ tình yêu, niềm tự hào, tự tôn dân tộc với hàng nghìn khán giả đang có mặt ở sân Mỹ Đình ngày hôm nay. Khoảnh khắc ấy khiến tôi xúc động với tư cách là một người lính Bộ đội Cụ Hồ", Châu Anh chia sẻ.
2936f749-fe2e-406e-99d3-4b477068317e.jpg
Châu Anh cho biết cô có kế hoạch tham dự nhiều sự kiện cùng đơn vị trong dịp trọng đại này. Người đẹp muốn truyền tải thông điệp yêu nước tới những người trẻ với vai trò là một nữ quân nhân và Á hậu Việt Nam.
27543ab5-972c-4bfe-8eae-d3ac43b0ad33.jpg
98724d8d-9302-48fc-b555-f004c162cb3f.jpg
Á hậu Vân Nhi cũng chọn áo dài đỏ nền nã khi tham dự sự kiện.
c085fc56-2d9b-4f36-910d-edff67cba92a.jpg
3019b667-80d1-41d4-821c-133cc8cb3302.jpg
Vân Nhi nói cô thấy choáng ngợp khi hòa vào không khí sôi động của hàng nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình. "Tôi thấy có những khán giả bất chấp mưa to vẫn xếp hàng đợi ở bên ngoài từ sớm. Bên cạnh người lớn còn có rất nhiều bạn trẻ, trẻ em tới xem chương trình khiến tôi xúc động", cô nói.
9079732f-b007-4d28-a347-1e1dfcb369a1.jpg
Vân Nhi nói cô hào hứng chờ đợi các tiết mục, đặc biệt là ca sĩ Tùng Dương. "Tôi rất mong chờ sự mới mẻ mà anh Tùng Dương mang tới cho những ca khúc kinh điển", cô chia sẻ.
Duy Nam - Trọng Tài
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #concert quốc gia

