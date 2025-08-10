Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hòa cùng hàng chục nghìn người đổ về sân Mỹ Đình

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe vẻ duyên dáng với áo dài trắng. Cô chia sẻ cảm xúc háo hức, chờ đợi nhiều ngày qua để có mặt ở chương trình. "Suốt những ngày qua tôi cảm nhận được không khí háo hức của người dân khi săn vé và mong chờ được tham gia chương trình. Là người con đến từ Đắk Lắk, tôi tự hào khi có mặt ở Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cũng như có cơ hội tham dự concert ngày hôm nay", cô nói.
Trước đó, Trúc Linh lo lắng vì trời Hà Nội bất chợt đổ mưa to. "Mọi người đều lo lắng khi trời đổ mưa to. Nhưng gần đến giờ vào sân, trời tạnh ráo, hửng nắng khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm", cô nói.
Áhậu Châu Anh chọn áo dài đỏ nổi bật khi tham dự chương trình. Cô để tóc thẳng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng.
Là một nữ quân nhân, Châu Anh cho biết cô cảm thấy tự hào khi chứng kiến cảnh hàng nghìn khán giả háo hức tham dự các concert, sự kiện trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. "Tôi cảm nhận được sự gắn kết từ tình yêu, niềm tự hào, tự tôn dân tộc với hàng nghìn khán giả đang có mặt ở sân Mỹ Đình ngày hôm nay. Khoảnh khắc ấy khiến tôi xúc động với tư cách là một người lính Bộ đội Cụ Hồ", Châu Anh chia sẻ.
Á hậu Vân Nhi cũng chọn áo dài đỏ nền nã khi tham dự sự kiện.
Vân Nhi nói cô thấy choáng ngợp khi hòa vào không khí sôi động của hàng nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình. "Tôi thấy có những khán giả bất chấp mưa to vẫn xếp hàng đợi ở bên ngoài từ sớm. Bên cạnh người lớn còn có rất nhiều bạn trẻ, trẻ em tới xem chương trình khiến tôi xúc động", cô nói.