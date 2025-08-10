Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hòa cùng hàng chục nghìn người đổ về sân Mỹ Đình

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).