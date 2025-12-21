Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nhan sắc người đẹp cao 1,74 m đăng quang hoa hậu ở Việt Nam

Duy Nam

TPO - Người đẹp Mỹ Yolina Lindquist đã đăng quang thuyết phục trong chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 20/12 tại TPHCM. Cô cao 1,74 m, có gương mặt ngọt ngào và mái tóc vàng óng ả.

ban-sao-cua-0053grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
ban-sao-cua-0056grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
Chung kết Miss Cosmo 2025 đã diễn ra tại TPHCM tối 20/12 với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ - Yolina Lindquist. Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh nổi bật ngay từ đầu mùa giải năm nay.
ban-sao-cua-0061grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
ban-sao-cua-0059grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
Yolina Lindquist cũng là hoa hậu cấp quốc gia chính thống đầu tiên được cử đến Miss Cosmo. Cô đã vượt qua hơn 50 cô gái đại diện các bang của Mỹ để đăng quang Miss Cosmo USA 2025 trước khi được cử tham dự Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam.
ban-sao-cua-0058grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
Trong chung kết Miss Cosmo 2025, Yolina Lindquist đã có những màn trình diễn ấn tượng. Cô không phải là thí sinh quá nổi trội về kỹ năng trình diễn nhưng được đánh giá hài hòa về mọi mặt. Người đẹp có vẻ ngoài sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và kỹ năng ứng xử, giao tiếp trôi chảy.
ban-sao-cua-0041grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
ban-sao-cua-0025grand-final-mco-foto-kiengcan-studio.jpg
Yolina Lindquist được đánh giá cao trong phần thi debate cuối cùng của top 2 chung cuộc. Cô đã có những câu hỏi phản biện giành cho người đẹp Philippines trước khi đăng quang. Khi trình bày dự án cộng đồng, cô nói: "Chứng kiến người dì phải cắt bỏ ngực chỉ hai ngày sau khi tôi tốt nghiệp đã trở thành bước ngoặt, thúc đẩy tôi hành động vì cộng đồng bệnh nhân ung thư. Theo tôi, sự can đảm của người bệnh cần được tiếp sức bằng nhận thức xã hội và sự chung tay từ các quỹ thiện nguyện, đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn".
602311645-923688476660570-6001750059482849051-n.jpg
599803461-923840716645346-1173332520099355920-n.jpg
Người đẹp cho biết mục tiêu của cô là nâng cao nhận thức cộng đồng và gây quỹ cho nghiên cứu, điều trị. Năm ngoái, cô đã quyên góp được 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman.
601813948-923842189978532-3657722139780736385-n.jpg
"Tôi tin rằng một người lãnh đạo cần lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, và đó cũng là kim chỉ nam cho các dự án tôi thực hiện khi hợp tác với nhiều tổ chức và quỹ thiện nguyện trên toàn cầu. Theo thống kê, cứ năm người thì có một người mắc ung thư. Đây là thời điểm cần sự thay đổi, bắt đầu từ những hành động thiết thực như hỗ trợ viện phí cho các gia đình khó khăn. Tôi tin rằng sự chung tay của cộng đồng có thể tạo ra khác biệt", cô chia sẻ.
599627830-18073518947587399-8476912375114835490-n.jpg
601002392-18073518938587399-7708448548874994724-n.jpg
Đại diện Mỹ nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ nằm ở việc gây quỹ, mà còn ở cách hỗ trợ các gia đình đang chịu tổn thương và đầu tư lâu dài cho nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. “Mục tiêu cuối cùng là để không còn ai phải nghe câu nói ‘Tôi mắc ung thư’ nữa", cô nói.
587896536-18309682270302156-7557368268218776028-n.jpg
587702280-18309682249302156-42795843149103175-n.jpg
Cô nhấn mạnh đã đến lúc thế hệ trẻ cần chủ động tạo ra sự thay đổi, từ việc thăm hỏi bệnh nhân, hỗ trợ chi phí điều trị, quyên góp nhu yếu phẩm cho đến đầu tư nghiên cứu y học. “Chúng ta có thể là thế hệ góp phần chấm dứt ung thư, từng bước một”, cô khẳng định.
588226280-18187082968350293-1766021669565905233-n.jpg
590429263-18187082959350293-8931060537914637077-n.jpg
Yolina Lindquist cao 1,74 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.
587789983-18166576927388739-1645946617163825825-n.jpg
587270820-18166576930388739-840060405605867912-n.jpg
Tân hoa hậu là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có nền tảng học vấn nổi bật tại Miss Cosmo 2025.
590405302-18298751776285185-4781719380785757938-n.jpg
Người đẹp Mỹ ghi điểm nhờ chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với khán giả. Với phong cách thân thiện, hòa đồng, cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ, được gọi bằng biệt danh "Ngọc Na".
603073908-18299289715285185-4095045080242617238-n.jpg
603048612-18299289706285185-8041915573009441233-n.jpg
602832990-18299289697285185-7164774717117201989-n.jpg
Từ sau đêm bán kết, Yolina thể hiện tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.
598127254-18298511692285185-8485196273341943939-n.jpg
598639910-18298511701285185-4822718174695140420-n.jpg
Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng ban tổ chức thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm.
600509123-18298728586285185-1386631983884640586-n.jpg
600880785-18298728577285185-2544788685485847943-n.jpg
601080168-18298848877285185-4963007208313857193-n.jpg
601301598-18298848895285185-8774058785790250987-n.jpg
Tân hoa hậu có phong cách thời trang hiện đại, cá tính ngoài đời thường. Cô là người đẹp cuối cùng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2025.
Duy Nam
