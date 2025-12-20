Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

TPO - Người đẹp Mỹ - Yolina Lindquist - đã đăng quang danh hiệu Miss Cosmo 2025 trong chung kết diễn ra tại TPHCM tối 20/12. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở top 10.

Chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 đã diễn ra vào tối 20/12 tại TPHCM với sự tham gia của 71 thí sinh. Chung cuộc, người đẹp Mỹ - Yolina Lindquist - đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Yolina Lindquist, cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia. Yolina là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân.

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025.

Người đẹp Philippines giành giải á hậu.

Người đẹp Mỹ ghi điểm với khán giả Việt khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với những câu chào hỏi đơn giản. Nhờ phong cách thân thiện, hòa đồng và nguồn năng lượng tích cực, cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ, được gọi bằng biệt danh "Ngọc Na".

Ngôi vị Á hậu của cuộc thi được trao cho người đẹp Philippines - Chelsea Fernandez. Cô là thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi.

Người đẹp Philippines có thành tích thi sắc đẹp nổi bật, từng đại diện quê nhà tham dự The Miss Globe 2022 và lọt vào top 15. Năm 2025, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines và lọt vào top 6.

Năm nay, format chung kết Miss Cosmo thay đổi. Từ 71 người đẹp, hội đồng giám khảo chọn top 20 nổi bật và một cô gái được tuyển thẳng. Từ top 21, 10 người đẹp được gọi tên tiếp theo sẽ bước vào màn trình diễn trang phục dạ hội.

Top 2 Miss Cosmo 2025.

Top 5 Miss Cosmo 2025.

Top 5 trải qua vòng ứng xử để chọn hai người đẹp chung cuộc. Hai cô gái xuất sắc bước vào vòng hùng biện. Top 2 Miss Cosmo 2025 bước vào phần thi tranh biện, tập trung làm rõ kế hoạch hành động mà mỗi thí sinh theo đuổi. Tại đây, các thí sinh không chỉ trình bày định hướng dự án cộng đồng mà còn trực tiếp tham gia phản biện, qua đó thể hiện tư duy chiến lược, khả năng lập luận và tầm nhìn tạo tác động xã hội.

Phần thi debate gồm hai lượt tranh biện. Ở mỗi lượt, thí sinh có 90 giây để trình bày kế hoạch hành động của mình. Tiếp theo, thí sinh còn lại có 45 giây để đặt câu hỏi phản biện và 60 giây để thí sinh trình bày phần trả lời.

Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng ban tổ chức thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Á hậu sau đăng quang cũng đồng hành trong nhiều hoạt động cùng hoa hậu trong thời gian nhiệm kỳ.

Top 5 chung cuộc bao gồm các đại diện Philippines, Brazil, Mỹ, Panama, Myanmar. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở top 10.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và rapper - ca sĩ Hàn Quốc Jessi biểu diễn trong chung kết.

Top 10 của cuộc thi bao gồm các người đẹp Mỹ, Cuba, Panama, Brazil, Colombia, Viêt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Zimbabwe. Trong đó, người đẹp Philippines - Chelsea Fernandez đã chiến thắng giải thưởng Cosmo People's Choice và được vào thẳng top 10.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 21 thí sinh bao gồm các người đẹp Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Mexico, Panama, Cuba, Cộng hòa Dominica, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Đức, Hy Lạp, Zimbabwe, New Zealand. Trong đó, người đẹp Myanmar - Myint Myat Moe giành giải thưởng Cosmo Social Ambassador và được đặc cách vào thẳng top 21.

Ban tổ chức công bố chủ nhân các giải thưởng phụ bao gồm Impactful Beauty, Woman Leadership, Cosmo Beauty Icon, Tourism Ambassador, Social Ambassador, Best Evening Gown, Best Carnival Costume.

Đêm chung kết thu hút sự tham gia của gần 20.000 khán giả tại sân khấu cùng hàng triệu khán giả trong và ngoài nước theo dõi qua sóng truyền hình. MC Đức Bảo và Bonang Matheba - người dẫn chương trình nổi tiếng đến từ Nam Phi đảm nhận vai trò dẫn dắt cuộc thi.

Hội đồng ban giám khảo đêm chung kết Miss Cosmo 2025 bao gồm bà Paula Shugart - Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và Cựu Chủ tịch tổ chức Miss Universe, Harnaaz Sandhu - Hoa Hậu Hoàn Vũ 2021, Olivia Yacé - Đại sứ Du lịch Bờ Biển Ngà và Hoa Hậu Thế Giới châu Phi 2022.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt thành lập, đã bước sang mùa thứ hai. Cuộc thi được đầu tư về sân khấu, khâu tổ chức cùng các hoạt động bên lề. Năm nay, chất lượng thí sinh được đánh giá đồng đều, mặt bằng chất lượng hơn năm ngoái.