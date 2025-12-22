Thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình 2026

TPO - Nhiều người đẹp nổi tiếng trong giới sắc đẹp tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tại Thái Lan.