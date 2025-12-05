Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hòa bình nhập viện tâm thần

Duy Nam
TPO - Miss Grand Costa Rica 2018 - Nicole Menayo đã được đưa vào bệnh viện tâm thần trong tình trạng khẩn cấp khiến nhiều khán giả xôn xao.

Ngày 4/12, cộng đồng sắc đẹp tại Costa Rica xôn xao trước thông tin Hoa hậu Hòa bình Costa Rica 2018 - Nicole Menayo đã được đưa vào Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Chapuí.

Sự việc được nhiều diễn đàn sắc đẹp Latinh đăng tải. Việc nhập viện diễn ra trong tình trạng khẩn cấp và theo nguồn tin từ người thân, cha của cô là người trực tiếp đưa ra quyết định.

44653835-2008956892460630-8178001920703594496-n.jpg
Nicole Menayo tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018.

Thông tin cho biết khi được đưa đến bệnh viện, Nicole bị còng tay và mặc áo bó chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tình tiết này khiến dư luận lo lắng về mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng tinh thần mà cô đang trải qua.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Nicole Menayo đăng tải một bài viết trên Instagram khẳng định cô bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Quốc gia Manuel Antonio Chapuí y Torres mà không qua thủ tục hợp lệ.

Nicole đã mô tả việc bị còng tay đưa đến trung tâm y tế, đồng thời đăng tải đoạn video trong đó xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi được cho là cha cô. Người đẹp cho biết cô cảm thấy bị xâm phạm và khẳng định các thủ tục cho cô nhập viện không được thực hiện với những đảm bảo tối thiểu.

Trong các báo cáo đã công bố, việc chuyển viện của Nicole Menayo được cho là bắt buộc và được thực hiện dưới sự hộ tống của cảnh sát. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của trung tâm y tế là ổn định sức khỏe và đảm bảo môi trường an toàn cho cô.

Những ồn ào xoay quanh Nicole Menayo đã gây tranh cãi trên mạng xã hội và khiến cộng đồng fan sắc đẹp lo lắng. Nhiều người kêu gọi sự đồng cảm, cổ vũ tinh thần cho Nicole Menayo trong thời điểm khó khăn.

Nicole Menayo 31 tuổi, cao 1,75 m, đến từ Heredia. Cô mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha và Costa Rica, là luật sư và người mẫu chuyên nghiệp. Người đẹp có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Nicole Menay đã tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp và là người đẹp nổi tiếng ở quê nhà. Cô vào top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017, top 21 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018, đại diện Tây Ban Nha tham dự Hoa hậu Thế giới 2019.

Sự việc của người đẹp vẫn thu hút sự theo dõi của fan sắc đẹp. Các diễn đàn sắc đẹp Latinh kêu gọi khán giả dừng việc bàn tán và suy diễn về sự việc để tránh làm ảnh hưởng tinh thần Nicole Menay trong thời điểm này.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #Hoa hậu Hòa bình Costa Rica

