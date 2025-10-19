Sắc vóc tân Hoa hậu Hòa bình ở tuổi 30

TPO - Người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở tuổi 30. Cô là Hoa hậu Hòa bình nhiều tuổi nhất từ trước đến nay.