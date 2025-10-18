Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 trong chung kết tối 18/10. Đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên vào top 22.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 thí sinh. Kết quả, người đẹp Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu cao nhất.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Philippines giành danh hiệu Miss Grand International. Emma Tiglao được người tiền nhiệm và cũng là người đồng hương Christine Juliane Opiza trao vương miện.

img-6209.jpg
img-6208.jpg
Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trong đêm chung kết, đại diện Philippines cũng là người chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year và giành tấm vé đầu tiên vào top 22. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục, nằm trong dự đoán của các diễn đàn sắc đẹp.

Emma Tiglao năm nay 31 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là đại diện Tây Ban Nha, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Ghana và Á hậu 4 là đại diện Venezuela.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 10 bao gồm các đại diện Colombia (thắng giải Miss Popular Vote), Cộng hòa Czech, Mexico, Venezuela, Guatemala, Thái Lan, Philippines, Tanzania, Ghana, Tây Ban Nha.

558888617-3190573534425575-896638616093747521-n.jpg
565084030-3190573424425586-9092294393775417671-n.jpg
Yến Nhi trong đêm chung kết.

Top 22 bao gồm các đại diện Philippines (Country’s Power of the Year), Ghana (Grand Talent), Nhật Bản (Grand Talent) , Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador.

Đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên trong top 22 chung cuộc dù đã có màn thể hiện ấn tượng ở phần đồng diễn. Trước đó, Yến Nhi thua cuộc trước Myanmar ở vòng 2 của cuộc bình chọn Country’s Power of the Year, bỏ lỡ tấm vé vào thẳng top 22.

Yến Nhi được nhận xét tiến bộ nhưng không thuộc nhóm thí sinh sáng giá do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Bên cạnh đó, cô gặp bất lợi khi vướng phải nhiều ồn ào từ những ngày đầu nhập cuộc.

Miss Grand International 2025 diễn ra từ ngày 29/9, trải qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín. Tại đêm chung kết, ban tổ chức công bố nước chủ nhà của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 là Ấn Độ.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình 2025 #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand #người đẹp Philippines

Xem thêm

Cùng chuyên mục