Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025

TPO - Đại diện Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 trong chung kết tối 18/10. Đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên vào top 22.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 thí sinh. Kết quả, người đẹp Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu cao nhất.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Philippines giành danh hiệu Miss Grand International. Emma Tiglao được người tiền nhiệm và cũng là người đồng hương Christine Juliane Opiza trao vương miện.

Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trong đêm chung kết, đại diện Philippines cũng là người chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year và giành tấm vé đầu tiên vào top 22. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục, nằm trong dự đoán của các diễn đàn sắc đẹp.

Emma Tiglao năm nay 31 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là đại diện Tây Ban Nha, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Ghana và Á hậu 4 là đại diện Venezuela.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 10 bao gồm các đại diện Colombia (thắng giải Miss Popular Vote), Cộng hòa Czech, Mexico, Venezuela, Guatemala, Thái Lan, Philippines, Tanzania, Ghana, Tây Ban Nha.

Yến Nhi trong đêm chung kết.

Top 22 bao gồm các đại diện Philippines (Country’s Power of the Year), Ghana (Grand Talent), Nhật Bản (Grand Talent) , Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador.

Đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên trong top 22 chung cuộc dù đã có màn thể hiện ấn tượng ở phần đồng diễn. Trước đó, Yến Nhi thua cuộc trước Myanmar ở vòng 2 của cuộc bình chọn Country’s Power of the Year, bỏ lỡ tấm vé vào thẳng top 22.

Yến Nhi được nhận xét tiến bộ nhưng không thuộc nhóm thí sinh sáng giá do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Bên cạnh đó, cô gặp bất lợi khi vướng phải nhiều ồn ào từ những ngày đầu nhập cuộc.

Miss Grand International 2025 diễn ra từ ngày 29/9, trải qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín. Tại đêm chung kết, ban tổ chức công bố nước chủ nhà của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 là Ấn Độ.