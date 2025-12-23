Á hậu Hoàn vũ 2025 bị fan Việt chỉ trích

TPO - Người đẹp Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang bị fan Việt chỉ trích vì những phát ngôn được cho là sai sự thật về cuộc thi Miss Cosmo mà cô từng tham dự năm 2024.

Người đẹp Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp với những phát ngôn của cô trong một cuộc phỏng vấn ở quê nhà Philippines.

Trả lời người dẫn chương trình Meme Vice về câu hỏi "Trải nghiệm tồi tệ nhất của bạn ở các cuộc thi sắc đẹp là gì?", Ahtisa Manalo đã kể lại những kỷ niệm của cô khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam.

Ahtisa Manalo khi tham gia cuộc phỏng vấn với Meme Vice.

Cô nói: "Có một cuộc thi mà tôi từng tham gia bị sập sân khấu. Tôi không biết sao nhưng khi chúng tôi diễn tập, sân khấu bất ngờ bị sập làm tôi bị bong gân. Tôi không đi đứng được và phải ngồi xe lăn. Tôi đã cố gắng thi bán kết và chung kết dù rất đau. Gần như tôi không đi nổi".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Khi nó bắt đầu sập, tất cả chúng tôi đã bỏ chạy và có một số thứ đã rơi xuống. Khi đó, mọi người nói rằng tôi đang diễn dù tôi phải ngồi xe lăn".

Khi người dẫn chương trình nói rằng "Nếu như năm đó bạn chiến thắng thì cuộc thi này đã khác rồi", Ahtisa Manalo đã gật đầu thể hiện sự đồng tình.

Những phát ngôn của Ahtisa Manalo khiến cô bị fan sắc đẹp Việt chỉ trích dữ dội. Nhiều người tỏ ra khó chịu khi cô và người dẫn chương trình nhắc tới cuộc thi Miss Cosmo với thái độ cợt nhả, thiếu tôn trọng.

Bên cạnh đó, việc Ahtisa Manalo nói rằng cô bị bong gân, phải ngồi xe lăn do sân khấu bị sập được cho là sai sự thật. Nhiều khán giả đã đào lại story mà Ahtisa Manalo chia sẻ trên Instagram để thấy rằng cô đã bị bong gân và phải nhập viện kiểm tra ngay khi vừa tới TPHCM, trước khi sân khấu chung kết Miss Cosmo bị sập.

Nhiều fan Việt đã tràn vào trang cá nhân của Ahtisa Manalo và để lại các bình luận chỉ trích. Thậm chí, khán giả còn chế ảnh Ahtisa Manalo để chế giễu việc cô phát biểu sai sự thật.

Năm 2024, Ahtisa Manalo thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 và giành ngôi á hậu 2. Cô được trao quyền đại diện Philippines tham dự Miss Cosmo 2024 tổ chức ở Việt Nam, tuy nhiên phải dừng chân sớm ở top 10.

Sau khi Maria Ahtisa Manalo bị loại, nhiều khán giả Philippines đã rời sân khấu. Trong khi đó, fan sắc đẹp Philippines liên tục thả phẫn nộ trên livestream cũng như tràn vào tấn công trang chủ Miss Cosmo.

Trong quá trình tham dự Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam, Maria Ahtisa Manalo đã bị chấn thương ở mắt cá chân và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cô lười biếng, viện cớ chấn thương để không phải tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Sau khi kết thúc Miss Cosmo 2024, Ahtisa Manalo cũng xóa bỏ danh hiệu Miss Cosmo Philippines 2024 khỏi trang cá nhân khiến fan Việt mất cảm tình với cô.

Năm 2025, Ahtisa Manalo tiếp tục dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đăng quang, giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Chung cuộc, cô giành ngôi á hậu 3 nhưng bị cho rằng được thiên vị vì giám khảo và nhà tài trợ chính của cuộc thi là người Philippines.

Tại cuộc phỏng vấn với Meme Vice, Ahtisa Manalo cho biết cô đã nghĩ rằng mình sẽ nắm tay người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yace trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Những phát ngôn của Ahtisa Manalo đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Người đẹp Philippines vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.