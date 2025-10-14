Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình múa cột

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Top 5 người đẹp tài năng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã lộ diện trong đêm thi tối 13/10. Các người đẹp thể hiện năng khiếu hát, múa cột, múa ballet.

Sau phần thi trình diễn Trang phục dân tộc, 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã bước vào phần thi tài năng. Đây là phần thi quan trọng của năm nay. Người chiến thắng được vào thẳng top 20 trong đêm chung kết.

Chung cuộc, top 5 Người đẹp tài năng đã lộ diện bao gồm các đại diện Ghana, Zambia, Panama, Nhật Bản và Kyrgyzstan. Trong đó ba người đẹp Ghana, Zambia và Panama thể hiện năng khiếu ca hát, người đẹp Nhật Bản chọn múa cột và người đẹp Kyrgyzstan trình diễn múa ballet.

561832276-1450131273148658-1831410653476703516-n.jpg
564055813-1450130926482026-213841088975109902-n.jpg
Top 5 Người đẹp tài năng của Hoa hậu Hòa bình 2025.

Trong ba tiết mục hát, phần trình diễn của đại diện Ghana - Faith Maria Porter đang được yêu thích trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Cô thể hiện bản hit I Will Always Love You của diva Whitney Houston.

Faith Maria Porter có thế mạnh nổi bật là ca hát, cô là ca sĩ chuyên nghiệp ở quê nhà. Người đẹp là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế.

Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.

Nhiều khán giả dự đoán tiết mục hát I Will Always Love You của đại diện Ghana nhiều khả năng giành chiến thắng ở phần thi tài năng, giúp cô vào thẳng top 20.

Bên cạnh tài năng ca hát, đại diện Ghana có nhiều tố chất và được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô cũng được nhiều thí sinh yêu thích ở cuộc thi năm nay. Trong vòng phỏng vấn kín, 6 thí sinh đã dự đoán người đẹp Ghana đăng quang ngôi vị cao nhất.

Phần trình diễn múa cột của đại diện Nhật Bản - Erika Ishibashi - cũng đang gây chú ý. Cô đã thể hiện năng khiếu trình diễn và nhào lộn ở nhiều phần thi của cuộc thi năm nay. Trước đó, người đẹp nhào lộn 7 vòng khi hóa thân thành Ninja trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Trong phần thi Best in Swimsuit, cô cũng gây chú ý với màn nhào lộn táo bạo.

559348814-1450131143148671-6235099489791433731-n.jpg
560724010-1450130979815354-949799425056519571-n.jpg
561389883-1450131113148674-5154945332864978233-n.jpg
563458270-1450131049815347-9062789527798774580-n.jpg
Các tiết mục trong phần thi tài năng.

Erika Ishibashi năm nay 28 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng hai lần giành giải á hậu 1 tại Miss Grand Japan 2024 và Miss Cosmo Japan 2024. Người đẹp Nhật Bản đang được đánh giá là nhân tố đáng chú ý của khu vực châu Á ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Từ 77 thí sinh, ban tổ chức chọn ra 15 thí sinh để tham gia phần thi tài năng. Sau khi chọn ra top 5, người đẹp thắng giải tài năng được công bố trong chung kết và vào thẳng top 20. Đại diện Việt Nam - Yến Nhi bị loại ngay từ vòng loại của phần thi này. Cô tham gia tiết mục nhảy hiện đại.

Sau phần thi trình diễn Trang phục dân tộc và Tài năng, 77 thí sinh sẽ bước vào các đêm thi quan trọng như bán kết (15/10) và chung kết (18/10).

Ngoài người chiến thắng giải tài năng được vào thẳng top 20, chủ nhân của giải thưởng Country's Power of the Year cũng được vào top 20. Trong khi đó, chủ nhân giải thưởng Miss Popular Vote được vào thẳng top 10.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #người đẹp tài năng

Cùng chuyên mục