Mỹ nhân đẹp nhất Philippines tại Việt Nam

TPO - Marian Rivera tới Việt Nam tham gia một chương trình thời trang. Cô xúc động trước tình cảm nồng hậu của người hâm mộ, nhưng cũng hoảng hốt khi bị một fan có tuổi ôm hôn bất ngờ.

Ngày 14/10, nữ diễn viên nổi tiếng của Philippines là Marian Rivera đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh để tham dự một sự kiện thời trang. Đây là lần thứ hai Marian Rivera tới Việt Nam, mỹ nhân đẹp nhất Philippines hạnh phúc khi có nhiều khán giả nhận ra ở sân bay.

Trong đó, một người hâm mộ lớn tuổi đã không kìm được cảm xúc, hôn lên má Marian Rivera. Sau giây phút bất ngờ, Marian Rivera vẫn mỉm cười lịch sự để đáp lại tình cảm của fan. Nữ diễn viên cũng chia sẻ cô háo hức tận hưởng các món ăn địa phương, thưởng thức cà phê và tham gia chương trình.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines được một khán giả lớn tuổi tặng nụ hôn bất ngờ.

Ở tuổi 41, cô được khen ngợi khi giữ vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên hiện là mẹ hai con, các nhóc tỳ nhà cô cũng là những sao nhí nổi tiếng tại Philippines khi thường xuyên cùng cha mẹ tham gia các sự kiện giải trí. Marian Rivera đến TPHCM vào năm 2013. Năm 2014, cô còn nhận được giải thưởng Nghệ sĩ nước ngoài của năm và gương mặt của năm tại một lễ trao giải ở Việt Nam.

Tại sự kiện, Marian Rivera mặc bộ váy hồng đính đá gợi cảm, khoe vẻ đẹp nóng bỏng. Nữ diễn viên được khen ngợi khi có thái độ thân thiện, sẵn lòng chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ Việt Nam.

Vẻ đẹp quyến rũ của Marian Rivera tại sự kiện chiều nay.

Nữ diễn viên thân thiện chụp hình cùng fan Việt.

Hiện tại, Marian Rivera tạm dừng đóng phim để điều hành công việc kinh doanh. Nữ diễn viên là người sáng lập thương hiệu về phong cách sống Flora Vida với nhiều dịch vụ như thời trang, hoa tươi, thiết kế nội thất.

Khách hàng của Marian Rivera là những người phụ nữ muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, biến mình trở thành người hoàn hảo. Dịch vụ của Marian Rivera phủ sóng ở nhiều thành phố tại Philippines.

Marian Rivera tới Việt Nam tham gia sự kiện thời trang. Ảnh: Linh Phạm.

Năm 2021, Marian Rivera thử sức ở cương vị mới - giám khảo cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). Nữ diễn viên 41 tuổi còn được Forbes công nhận là nghệ sĩ Philippines có ảnh hưởng nhất tại châu Á.

Marian Rivera được khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều tác phẩm như Chuyện tình nàng tiên cá, Quan hệ nguy hiểm, Chân trời có em, Huyền thoại Amaya, Người tình bí ẩn, Mặt nạ hoa hồng, Hận tình không quên, Quá khứ bỏ quên...

Năm 2014, cô kết hôn với tài tử Dingdong Dantes sau 5 năm hẹn hò. Tổng thống Philippines cũng là khách mời trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi. Sự kiện còn được truyền hình trực tiếp cho thấy sức ảnh hưởng của vợ chồng Marian Rivera. Cặp nghệ sĩ có hai con là Maria Letizia Gracia-Dantes (Zia) và Sixto Gracia-Dantes IV (Ziggy).