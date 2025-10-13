Tiêu chí chọn Hoa hậu Hòa bình: 'Phải nổi tiếng, biết kiếm tiền'

TPO - Ông Nawat vừa chia sẻ những tiêu chí để lựa chọn ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, tuy nhiên gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trên livestream, ông Nawat vừa thông báo các tiêu chí để lựa chọn ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Cuộc thi đang đi đến hồi kết với đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 15/10 và chung kết ngày 18/10.

Ông Nawat cho biết tại vòng bán kết, các thí sinh sẽ bán các gói sản phẩm của Miss Grand International (MGI) có giá từ 35 đến 70 USD. Kết quả sẽ được xem xét cho bảng xếp hạng top 20 thí sinh cuối cùng trong đêm chung kết.

Ông Nawat và thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2025.

Nói về tiêu chí lựa chọn ngôi vị MGI 2025, ông Nawat cho biết người đăng quang phải là một trong những thí sinh được bình chọn nhiều nhất để trực tiếp vào Top 10 (Miss Popular Vote).

Bên cạnh đó, người đăng quang phải có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có nhiều người theo dõi trên các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok.

Ông khẳng định người giành chiến thắng phải là thí sinh mà người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền mua vé cho những sự kiện mà cô ấy tham dự trước và sau khi đăng quang danh hiệu MGI 2025.

Những chia sẻ về tiêu chí chọn hoa hậu năm nay của ông Nawat đang gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng chủ tịch MGI chỉ chú ý vào độ nổi tiếng và khả năng kiếm tiền của người chiến thắng.

"Chung quy lại vẫn phải là biết kiếm tiền cho Nawat", "Cuộc thi hoa hậu với tiêu chí chấm dứt chiến tranh và kêu gọi hòa bình nhưng tiêu chí chọn hoa hậu thì không liên quan", "Với Nawat, mọi thứ phải quy về tiền", "Nói chung thí sinh phải có tiềm lực mạnh về kinh tế mới mong chiến thắng được cuộc thi của Nawat"... khán giả bình luận.

Chủ tịch Miss Grand International từng nhiều lần nói về tiêu chí lựa chọn hoa hậu của mình. Theo ông, người đẹp muốn giành chiến thắng phải hội tụ đủ ba yếu tố gồm 3 chữ B đó là Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể) và Brain (Trí tuệ).

Năm 2023, ông Nawat bổ sung thêm tiêu chí Business (Kinh doanh). "Tiêu chí 3B thôi là chưa đủ. Chủ tịch cuộc thi đưa ra tiêu chí mới đó là 4B bao gồm: Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Kinh doanh). Hẹn gặp lại", ông Nawat cho biết.

Ông Nawat cũng từng gây tranh cãi vì cho biết khi lựa chọn hoa hậu, ông sẽ không lựa chọn từ ý kiến giám khảo, mà lấy ý kiến từ các nhân viên. Đội ngũ của ông Nawat sẽ chấm điểm thí sinh mỗi ngày.

"Tôi đã nói với các thí sinh điều này rồi. Họ sẽ được chấm điểm ngay từ khi đặt chân đến sân bay và check-in khách sạn. Tôi sẽ chấm họ trên thang điểm 10 mỗi ngày, dựa trên việc họ có lười biếng hay không, có hòa đồng hay không, có dùng điện thoại quá nhiều hoặc đi trễ hay không. Họ phải sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Tất cả người xung quanh họ đều là giám khảo", ông Nawat nói.

Ông Nawat cho rằng các giám khảo không thể có cái nhìn chính xác về người chiến thắng. "Họ chỉ quan sát thí sinh của chúng tôi trong vài giờ đồng hồ, khi họ đã trang điểm, ăn mặc đẹp thì làm sao họ có thể chấm được. Tôi không tin, điều đó là không thể", ông nói.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 thí sinh. Chung kết diễn ra tại hội trường MGI Hall ngày 18/10. Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiza. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Yến Nhi.