Bên trong phòng phỏng vấn kín giữa Yến Nhi và ông Nawat

Chiều 10/10 đã diễn ra phần thi phỏng vấn kín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. 77 thí sinh có phần trả lời phỏng vấn với ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi, bà Teresa - Phó chủ tịch và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza.

Năm nay, phần thi phỏng vấn kín được ông Nawat đổi format. Theo đó, từng thí sinh sẽ có những chia sẻ với ban giám khảo, thay vì chia theo nhóm như các năm trước.

Format mới này được cho là khiến thí sinh gặp nhiều áp lực hơn vì phải trả lời nhiều câu hỏi của giám khảo. Tuy nhiên, thí sinh cũng có thêm thời gian để chia sẻ về bản thân, giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về mình.

Yến Nhi trong phần thi phỏng vấn kín.

Trong phần thi này, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - đã chọn bộ vest trắng thanh lịch. Ngay khi cô bước vào phòng thi, ông Nawat đã hỏi: "Xin chào Việt Nam, bạn 21 tuổi phải không? Bạn có đang học gì không?".

Yến Nhi chưa nghe rõ câu hỏi nên hơi bối rối. Sau đó, cô lấy lại tinh thần và cho biết mình đang là sinh viên năm ba tại Đại học Văn hiến TPHCM, chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành.

Sau đó, ông Nawat hỏi Yến Nhi cảm nhận của cô về đại diện Armenia - người bạn thân của Yến Nhi ở cuộc thi năm nay. Yến Nhi cho biết người đẹp Armenia là bạn thân nhất của cô và cô cảm thấy an toàn khi ở bên thí sinh này.

"Tôi có hai người bạn trong cuộc thi này là Tanzania và Armenia. Vậy nên tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi yêu quý ai hơn. Nhưng tôi thực sự yêu quý Armenia, cô ấy thân thiện, tốt bụng và dễ thương. Tôi nghĩ mọi người trong cuộc thi đều yêu quý cô ấy giống như tôi. Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy", Yến Nhi chia sẻ thêm.

Ông Nawat hỏi Yến Nhi gặp áp lực gì trong cuộc thi năm nay. Ông Nawat cho rằng fan Việt Nam luôn tích cực bình chọn cho các đại diện của mình nhưng năm nay đã có quá nhiều ồn ào xảy ra từ khi Yến Nhi sang Thái Lan để dự thi và hỏi cô rằng chuyện gì đã xảy ra.

Yến Nhi cho biết cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố là công nhận xây dựng, mẹ bán vé số, vì vậy cô phải tự lập từ nhỏ, từng phải làm công việc bồi bàn để kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. Dù không có tiền, người đẹp vẫn đăng ký tham dự Miss Grand Vietnam 2024 và dừng chân ở top 15. Lần thứ hai dự thi, Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

"Tôi chỉ muốn nói rằng xuất phát điểm của bạn không nói lên con đường bạn sẽ đi. Và bạn có thể thấy đấy, từ một cô bồi bàn, tôi đã đăng quang Miss Grand Vietnam. Trong hành trình này, tôi gặp rất nhiều áp lực", cô nói.

Yến Nhi hỏi ông Nawat và bà Teresa có biết tới câu chuyện ồn ào về cô trên mạng xã hội trong những ngày qua hay không. Ông Nawat nói: "Tôi có biết, nhưng không sao cả".

Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi về những sự việc đã xảy ra. Cô chia sẻ: "Bạn cùng phòng của tôi đang livestream. Khi đó, tôi đang nói chuyện với bạn thân qua điện thoại và tôi đã sử dụng một số từ lóng, nó đã khiến một số người khó chịu. Và tôi nghĩ tại cuộc thi năm nay cũng như sau này, tôi sẽ phải cẩn trọng hơn với lời nói của mình".

Ông Nawat hỏi Yến Nhi rằng nếu không đăng quang hoa hậu, cô muốn làm gì. Yến Nhi cho biết cô muốn trở thành diễn viên. "Tôi có thể hát, nhảy, làm mọi thứ... nếu tôi có cơ hội làm việc với tổ chức Miss Grand International", cô nói.

Cuối buổi phỏng vấn, ông Nawat hỏi Yến Nhi rằng nếu không phải là mình, cô sẽ chọn ai là người đăng quang. Yến Nhi cho biết cô chọn bạn cùng phòng là người đẹp Tanzania. Yến Nhi nói tại cuộc thi năm nay, cô thân thiết với nhiều cô gái đến từ khu vực châu Phi. "Tanzania là cô gái tốt bụng và tôi yêu tính cách của cô ấy", cô nói.

Phần thi phỏng vấn kín của Yến Nhi đã thu hút sự bàn tán của các fan sắc đẹp Việt Nam. Nhiều người cho rằng các câu trả lời của Yến Nhi vẫn chung chung, chưa thực sự nổi bật.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn dành lời khen cho Yến Nhi. Họ cho rằng cô có sự tiến bộ rõ rệt so với các phần thi trước đây. Người đẹp thể hiện sự bình tĩnh, tự tin và chia sẻ được câu chuyện của mình.

Trước đó, Yến Nhi bị chê bai khả năng tiếng Anh khi ấp úng trong phần thi đối đáp với ông Nawat. Cô được cho rằng yếu kém khi không hiểu những câu hỏi đơn giản bằng tiếng Anh. Sau đó, Yến Nhi lên tiếng giải thích trên livestream nhưng bị chỉ trích.

Người đẹp tiếp tục khiến fan giận dữ khi bị lọt những phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng. Sau sự cố, Yến Nhi bị fan và công ty chủ quản quay lưng, không bình chọn cho cô tại hạng mục vote quan trọng là Miss Popular Vote.

Những ngày qua, Yến Nhi cố gắng thể hiện bản thân để lấy lại cảm tình từ công chúng. Hiện khán giả và công ty chủ quản kêu gọi bình chọn cho cô ở hạng mục Country's Power of the Year. Yến Nhi đã vượt qua vòng một và lọt vào top 20 thí sinh của cuộc bình chọn này.