'Tay anh giữ một vì sao' - trai Hàn yêu gái Việt thiếu bùng nổ

TPO - Sự xuất hiện xuyên suốt của Lee Kwang Soo giúp ''Tay anh giữ một vì sao'' giữ được năng lượng tích cực, duyên dáng. Tuy vậy, phản ứng hóa học giữa anh và Hoàng Hà chưa đủ bùng nổ, khiến câu chuyện tình giữa ngôi sao xứ Hàn và cô gái Việt chỉ dừng lại ở mức dễ thương, thiếu rung cảm.

Sau thành tích hơn 171 tỷ đồng của Mang mẹ đi bỏ thành công phòng vé và thu hơn 170 tỷ đồng, rạp chiếu có thêm dự án hợp tác Việt - Hàn mang tên Tay anh giữ một vì sao.

Tác phẩm khai thác yếu tố lãng mạn, điểm nhấn là sự xuất hiện của "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo trong vai nam chính. Nam diễn viên đóng cặp cùng diễn viên Hoàng Hà, phần lớn phân đoạn ghi hình tại TPHCM.

Dù được kỳ vọng là làn gió mới cho dòng phim hợp tác, tác phẩm vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của mô-típ "người nổi tiếng - dân thường" quen thuộc, dù nỗ lực làm mới bằng bối cảnh và yếu tố văn hóa Việt.

Sau một tuần ra rạp, phim thu gần 8,5 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Kim Sung Hoon không đọ lại phim nước ngoài Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng, Trò chơi ảo giác: Ares và hai tựa phim nội địa Tử chiến trên không và Chị ngã em nâng.

Chuyện cũ kể lại, pha chút vị mới

Khai thác câu chuyện về ngôi sao Hàn Quốc bị “mắc kẹt” tại Việt Nam, Tay anh giữ một vì sao xoay quanh Jun Woo (Lee Kwang Soo), thần tượng nổi tiếng đang đứng trước nguy cơ tụt dốc sự nghiệp.

Trong chuyến công tác tại TPHCM, anh vô tình bị bỏ quên cùng hành lý, điện thoại hư và hộ chiếu thất lạc. Không còn lựa chọn nào khác, Jun Woo phải nương nhờ Thảo (Hoàng Hà), cô gái người Việt đam mê pha chế và sống xa gia đình, một mình mưu sinh tại thành phố lớn.

Từ những va chạm ban đầu, hai con người đến từ “hai thế giới” khác nhau dần tìm thấy điểm chung. Nữ chính giúp anh học cách sống giản dị, còn nam chính khơi dậy trong cô tinh thần dám ước mơ.

Văn hóa, bối cảnh đậm nét Việt Nam thể hiện rõ trong dự án hợp tác Việt - Hàn.

Câu chuyện diễn ra theo mạch dễ đoán, đan xen giữa tiếng cười và những khoảnh khắc cảm động. Tuy nhiên, cũng như nhiều bộ phim cùng mô-típ, Tay anh giữ một vì sao đi trên con đường quen thuộc, khán giả dễ dàng đoán được cái kết chỉ sau vài phút mở màn.

Ở góc độ kịch bản, đây không phải nỗ lực về ý tưởng. Motif “người nổi tiếng và người bình thường” từng được điện ảnh Hàn khai thác triệt để. Điểm khác biệt lớn nhất là Kim Sung Hoon đặt toàn bộ hành trình của nhân vật tại Việt Nam, từ những con phố tấp nập, quán cà phê nhỏ ven đường đến ẩm thực đường phố, tạo nên sự giao thoa văn hóa hài hước và sinh động.

Các tình huống trớ trêu do khác biệt văn hóa, từ việc Jun Woo không hiểu tiếng Việt đến những món ăn địa phương lạ lẫm, mang lại nhiều tiếng cười tự nhiên và giúp khán giả cảm nhận rõ nét sự khác biệt Hàn - Việt. Điều này tạo nên sắc thái mới cho câu chuyện cũ, khiến “bình cũ” ít nhất vẫn có mùi vị lạ.

Điểm đáng khen là cách đạo diễn tiết chế được sự “sến súa” vốn dễ thấy ở dòng rom-com. Những tình huống giữa Jun Woo và Thảo được dựng vừa phải, tránh lối kể gượng ép. Phim chọn nhịp kể chậm rãi, cho hai nhân vật có thời gian va chạm, hiểu nhau qua những khoảnh khắc đời thường. Cách xử lý này giúp phần đầu phim dễ chịu, gợi được sự đồng cảm với khán giả.

Hơi tiếc cho Lee Kwang Soo

Nếu không có Lee Kwang Soo, Tay anh giữ một vì sao dễ trôi tuột như bản sao nhạt nhòa. Ngôi sao xứ Hàn vốn được yêu mến qua Running Man và hàng loạt vai hài duyên dáng, tiếp tục thể hiện thế mạnh ở sự ngô nghê, tự trào.

Điều đáng ghi nhận hơn là cách anh giữ được cảm xúc cho nhân vật dễ bị đi vào lối mòn: ngôi sao nổi tiếng nhưng cô đơn, thành công nhưng lạc lõng. Ở vài đoạn cao trào, ánh mắt và biểu cảm của Kwang Soo đủ để khiến khán giả cảm nhận nỗi trống trải mà Jun Woo mang theo với nỗi sợ hào quang vụt tắt.

Với khả năng dung hòa giữa hài hước và cảm xúc, Kwang Soo là mấu chốt giữ nhịp cho bộ phim. Anh vừa là “động cơ” tạo tiếng cười, vừa là chất keo gắn kết các nhân vật.

Mối tình giữa Jun Woo và Thảo, đáng ra phải là linh hồn của phim, lại chưa đủ phản ứng hóa học như mong muốn, thiếu sự hòa quyện. Hoàng Hà từng gây dấu ấn với vai Dao Ánh ở Em và Trịnh, nữ chính phim điện ảnh Kẻ ăn hồn, xuất hiện trong loạt dự án truyền hình. Song, nữ diễn viên vẫn chưa thật sự thoải mái cởi bỏ khoảng cách để khán giả cảm nhận được tình cảm trai Hàn - gái Việt.

Dàn cast Cù Thị Trà, Hoàng Hà, Lee Kwang Soo và Duy Khánh tại buổi giao lưu cùng khán giả.

Đây là “căn bệnh” chung của nhiều phim hợp tác quốc tế, gần đây có dự án Cô dâu ma (Rima Thanh Vy đóng cặp diễn viên Thái Lan J.J Krissanapoom) bị khán giả nhận xét thiếu ăn nhập, nhân vật chính thiếu ăn nhập dù đóng vai vợ chồng.

Bài toán khoảng cách văn hóa và ngôn ngữ khiến tương tác trên màn ảnh khó đạt độ tự nhiên. Dù đạo diễn cố gắng khắc phục bằng lối kể hài hước và sự trung gian của các nhân vật phụ (diễn viên Duy Khánh), phản ứng giữa hai diễn viên trong Tay anh giữ một vì sao chính vẫn chỉ dừng lại ở mức dễ thương chứ chưa đủ thuyết phục.

Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là cách phim khắc họa Việt Nam qua góc nhìn mới mẻ. Từ những con hẻm đến loạt hình ảnh đặc trưng của TPHCM, dự án hợp tác Việt - Hàn tái hiện không khí đặc trưng, không đi vào vết xe đổ “làm phim về TPHCM nhưng không hiểu gì về TPHCM”.

Điểm đáng tiếc hơn là đạo diễn Kim Sung Hoon gói ghém quá nhiều góc nhìn, từ tình yêu, sự nghiệp, nỗi cô đơn của người trẻ cho đến thông điệp vượt qua khác biệt văn hóa. Chính sự ôm đồm này khiến bộ phim khó bứt phá giữa lúc rạp chiếu đang rơi vào vùng trũng.

Điện ảnh hợp tác Việt - Hàn không còn mới, song nhiều dự án trước đây không chủ yếu “người nước ngoài kể chuyện Việt Nam” hoặc ngược lại. Tay anh giữ một vì sao vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận trong việc gắn yếu tố giao lưu văn hóa vào tác phẩm chiếu rạp.