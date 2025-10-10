Giá vàng thế giới đột ngột 'rơi' mạnh

TPO - Giá vàng giảm gần 2%, xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Đồng USD tăng giá và nhà đầu tư chốt lời sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Giá bạc cũng giảm từ mức cao kỷ lục 51,22 USD/ounce, chịu áp lực từ các yếu tố tương tự như vàng.

Giá vàng rơi khỏi mức đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay (10/10) giá vàng giao ngay giảm gần 2% xuống còn 3.959,48 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 2,4%, đóng cửa ở mức 3.972,6 USD/ounce.

Chỉ số USD (.DXY) tăng 0,5%, gần mức cao nhất trong hai tháng, khiến vàng định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn với người mua nước ngoài.

Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định: "Các nhà đầu cơ có hoạt động chốt lời khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, vì nó làm 'giảm nhiệt' khu vực vốn bất ổn trong lịch sử".

Ông cho biết vàng và bạc cần củng cố thêm, nhưng động lực chính của đợt tăng giá, bao gồm đa dạng hóa dự trữ và nợ công toàn cầu lớn, vẫn duy trì triển vọng tăng giá.

Giá vàng vừa rơi khỏi mốc 4.000 USD/ounce.

Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn vào thứ Năm, giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza.

Vàng thỏi vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu vào thứ Tư (8/10), đạt mức cao kỷ lục 4.059,05 USD. Vàng vốn là tài sản không sinh lời và kênh phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Trong năm nay, giá vàng tăng khoảng 52%, do căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ và những bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 9/10 cho thấy các quan chức đồng tình quan điểm rủi ro đối với thị trường việc làm đủ cao để đảm bảo cắt giảm lãi suất, nhưng vẫn thận trọng trước lạm phát dai dẳng.

Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và 12, với xác suất lần lượt là 95% và 80%.

Giá bạc ổn định ở mức 48,93 USD/ounce, bạch kim giảm 2,4% xuống 1.622,25 USD/ounce và palladium giảm 1,7% còn 1.425,36 USD/ounce. Giá bạc tăng 69% trong năm nay nhờ các động lực kinh tế vĩ mô tương tự như vàng và nguồn cung hạn hẹp.

Phố Wall và chứng khoán châu Á giảm

Chứng khoán Phố Wall điều chỉnh sau khi các chỉ số đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước. Chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, đóng cửa ở 6.735,11 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,08%, xuống 23.024,63 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 243,36 điểm, tương đương 0,52%, đóng cửa ở 46.358,42 điểm.

Chứng khoán giảm trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, khiến một số nhà đầu tư thận trọng hơn trước các báo cáo kinh tế và kết quả doanh nghiệp sắp tới.

Trên thị trường châu Á - Thái Bình Dương, các chỉ số giao dịch trái chiều vào thứ Sáu khi nhà đầu tư đánh giá diễn biến từ Phố Wall và các yếu tố kinh tế trong khu vực.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,33% xuống còn 48.087,75 điểm, trong khi Topix lùi 0,92%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,66% lên 3.596,82 điểm sau khi trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Kosdaq - chỉ số vốn hóa nhỏ - giảm 0,37%.

Thị trường chứng khoán giao dịch trái chiều.

Thị trường Australia chịu áp lực khi chỉ số ASX/S&P 200 giảm 0,26% xuống 8.959,00 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), Hang Seng giảm 1% xuống 26.456,57 điểm, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục mất 1,01% xuống 3.913,20 điểm.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix và Samsung Electronics đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài gần một tuần, nhờ vào một loạt các thỏa thuận liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Theo dữ liệu từ FactSet, cổ phiếu SK Hynix tăng 10%, Samsung Electronics tăng gần 6%, thiết lập kỷ lục mới. Hai công ty này dự kiến hưởng lợi từ thỏa thuận giữa OpenAI và Advanced Micro Devices (AMD), theo đó OpenAI có thể nắm giữ 10% cổ phần của AMD. Cổ phiếu AMD đã tăng giá sau thông tin này và ghi nhận mức tăng hơn 40% trong tuần.

Cổ phiếu Nvidia tăng 2,6% trong tuần sau khi CEO Jensen Huang trả lời CNBC rằng nhu cầu về sản phẩm AI của công ty tăng mạnh trong những tháng gần đây. Ông Huang xác nhận Nvidia tham gia tài trợ cho công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk và nói rằng "vô cùng hào hứng với cơ hội tài trợ này".

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng 0,1% lên 65,27 USD/thùng sau khi chính phủ Israel phê chuẩn lệnh ngừng bắn với Hamas, mở đường cho việc đình chỉ các hoạt động thù địch ở Gaza trong 24 giờ và giải thoát các con tin Israel bị giam giữ.