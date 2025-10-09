Giá vàng thế giới 'đu đỉnh' trước biến động chính trị

TPO - Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giữa lúc giới đầu tư chốt lời sau khi kim loại quý lần đầu vượt mốc quan trọng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng vẫn neo cao

Trong phiên giao dịch hôm nay (9/10), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.020,99 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại 4.059,05 USD trong phiên liền trước. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng lùi 0,7%, còn 4.040,70 USD/ounce.

Diễn biến điều chỉnh của vàng diễn ra trong bối cảnh các yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu có phần hạ nhiệt. Hôm thứ Tư, Israel và Hamas đạt được giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Gaza, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Đây được xem là tín hiệu tích cực hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định: “Nhà đầu tư không thể bỏ qua tầm quan trọng của thỏa thuận giai đoạn một giữa Israel và Hamas, do biến động chính trị là một trong những lý do khiến giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để giới đầu tư chốt lời sau khi giá đạt kỷ lục mới”.

Giá vàng neo quanh mức 4.000 USD.

Biên bản cuộc họp ngày 16-17/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm thứ Tư cho thấy, các quan chức đồng thuận rằng rủi ro đối với thị trường lao động đã đủ lớn để xem xét cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, Fed vẫn thận trọng do lạm phát còn ở mức cao.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự đoán khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 và tháng 12 lần lượt là 94% và 79%. Vàng - tài sản không sinh lời - thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và giai đoạn bất ổn kinh tế, chính trị.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 54%, được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng, đồng USD yếu hơn và tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn.

Giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 48,83 USD/ounce sau khi chạm đỉnh lịch sử 49,57 USD. Bạch kim giảm 0,8% còn 1.649,81 USD, và palladium giảm 0,1% còn 1.447,81 USD/ounce.

Chứng khoán ổn định

Trên thị trường nhiên liệu, rủi ro địa chính trị giảm nhẹ kéo giá dầu giảm 0,6% trong phiên, trong khi tâm điểm chuyển sang khả năng tái thiết Gaza sau chiến tranh.

Chứng khoán châu Á duy trì đà tăng nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trở lại mức đỉnh gần kỷ lục, chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 1,2% lên mức cao nhất mọi thời đại. CSI300 của Trung Quốc tăng 1,7% sau kỳ nghỉ lễ.

Trên Phố Wall, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq ổn định sau khi lập kỷ lục mới, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu chip. JPMorgan cho biết ước tính lợi nhuận quý III của ngành công nghệ tăng 20,9%, cao hơn mức 15,9% hồi tháng 6; trong đó Nvidia và Apple tiếp tục dẫn đầu.

Chứng khoán châu Á và Phố Wall đang ổn định.

Thị trường tiền tệ cũng biến động đáng kể với đồng USD tăng mạnh 3,6% so với yen Nhật trong tuần, giao dịch quanh mốc 152,50 yên/1 USD. Đồng yên tiệm cận ngưỡng 153,00 yên/1 USD - mức thường khiến Bộ Tài chính Nhật Bản bày tỏ lo ngại.

Đồng euro duy trì ở mức 1,1650 USD/1 euro, vừa vượt ngưỡng hỗ trợ 1,1600 USD/1 euro do dữ liệu công nghiệp yếu kém từ Đức. Giới đầu tư theo dõi khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sớm chỉ định được thủ tướng mới để ổn định tình hình chính trị.

Các nhà phân tích nhận định việc chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa tạm thời, thị trường toàn cầu có thể tiếp tục biến động do thiếu dữ liệu kinh tế cập nhật trong thời gian tới.