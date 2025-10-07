Giá vàng tăng chóng mặt giữa lúc Quốc hội Mỹ bế tắc

TPO - Giá vàng thế giới lập đỉnh mới trong phiên 7/10 khi tình trạng bế tắc tại Quốc hội Mỹ khiến chính phủ tiếp tục đóng cửa. Thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Giá vàng lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới chạm mức cao kỷ lục vào ngày 7/10 khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng bế tắc của Quốc hội Mỹ - nguyên nhân khiến chính phủ phải đóng cửa -sớm được giải quyết. Bên cạnh đó, kỳ vọng gần như chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng này cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Trong phiên giao dịch hôm nay (trưa 7/10), giá vàng giao ngay tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời 3.977,19 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,5%, lên 3.996,40 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA - nhận định: “Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12 đang ở mức trên 80%. Điều này hỗ trợ giá vàng, bên cạnh việc chính phủ Mỹ vẫn chưa tìm ra giải pháp cho tình trạng đóng cửa hiện nay giữa hai đảng trong Quốc hội”.

Giá vàng liên tục lập kỷ lục.

Trong khi đó, ông Jeff Schmid - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City - cho biết không muốn cắt giảm lãi suất thêm nữa, ông nhấn mạnh Fed nên “tập trung vào mối nguy hiểm của lạm phát quá cao” thay vì lo ngại sự yếu kém của thị trường lao động. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá xác suất cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ở mức 93% cho tháng 10 và 82% cho tháng 12.

Vàng - tài sản không sinh lãi - thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và giai đoạn bất ổn kinh tế. Từ đầu năm, vàng tăng 51%, được thúc đẩy bởi làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương, nhu cầu từ các quỹ ETF, đồng USD yếu hơn và tâm lý phòng ngừa rủi ro trước căng thẳng thương mại, địa chính trị leo thang.

Goldman Sachs mới đây nâng dự báo giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, dựa trên “dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF của phương Tây và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương”. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng ghi nhận tháng thứ 11 liên tiếp tăng dự trữ vàng.

Giá bạc giao ngay ổn định ở mức 48,52 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.626,55 USD, trong khi palladium tăng 0,9% lên 1.330,91 USD/ounce.

Chính trị Nhật - Pháp gây biến động thị trường toàn cầu

Biến động chính trị tại Nhật Bản và Pháp tiếp tục tác động tới thị trường tiền tệ, trái phiếu và chứng khoán toàn cầu trong phiên 7/10, bất chấp thông tin tích cực từ thỏa thuận cung cấp chip trị giá hàng tỷ USD giữa AMD và OpenAI.

Tại Nhật Bản, chiến thắng của bà Sanae Takaichi - người theo chủ nghĩa tài khóa mở rộng - trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền đã giúp chỉ số Nikkei lập kỷ lục mới. Giới đầu tư dự đoán bà sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo, thúc đẩy chi tiêu công và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đồng yên giảm xuống mức 150 JPY đổi 1 USD - thấp nhất trong hai tháng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng sau phiên đấu giá trái phiếu 30 năm trị giá 536,8 tỷ yên (tương đương 3,57 tỷ USD).

Giá cổ phiếu chịu tác động bởi áp lực chính trị.

Ông Tareck Horchani - Giám đốc môi giới giao dịch tại Maybank Securities - nhận định: “Đồng yên có vẻ tiếp tục chịu áp lực trong một thời gian. Sự thay đổi chính trị dưới thời Sanae Takaichi củng cố kỳ vọng rằng kích thích tài khóa sẽ được ưu tiên hơn thắt chặt tiền tệ”.

Tại Pháp, việc Thủ tướng Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức khiến đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc, đồng thời gây sức ép lên đồng euro - giảm 0,14% xuống còn 1,1696 USD. Trái phiếu OAT tương lai của Pháp giảm nhẹ sau khi lao dốc phiên trước.

Ông Thierry Wizman - chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie Group - đánh giá: “Tổng thống Macron có thể sẽ phải giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử lập pháp mới nếu không thể nhanh chóng thành lập nội các được phê chuẩn”.

Những bất ổn chính trị tại Mỹ, Nhật Bản và Pháp khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu trở nên thận trọng. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 gần như đi ngang, FTSE giảm 0,08%, còn S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ 0,3% và 0,7% trong phiên trước đó. Tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) tăng 0,38%, trong khi các thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) nghỉ lễ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD duy trì đà mạnh nhờ sự suy yếu của đồng yên và euro. Đồng bảng Anh giảm 0,11% xuống 1 bảng Anh/1,3470 USD, còn đô la Australia mất 0,09%, còn 0,6612 USD/1 đô la Australia.

Ông Vishnu Varathan - Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô khu vực châu Á (trừ Nhật Bản) tại Mizuho - nhận xét: “Đồng USD tăng giá bất chấp việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến nhiều người bối rối. Bằng chứng từ các lần đóng cửa trước cho thấy đà giảm của USD thường đảo ngược trong vòng hai tuần sau đó, nên việc đặt cược lớn vào xu hướng giảm giá hiện nay là không thuyết phục”.