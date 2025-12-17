Generali Việt Nam trực tiếp trao tặng hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) vừa triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa với tổng số tiền trao tặng hơn 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.

Khoản kinh phí trên đến từ nguồn quỹ hỗ trợ cộng đồng của Generali Việt Nam và sự chia sẻ đóng góp của tập thể nhân viên. Nguồn lực này giúp người dân sửa chữa nhà cửa, thay thế vật dụng sinh hoạt, mua nhu yếu phẩm và khôi phục sinh kế bị gián đoạn sau thiên tai.

Trong quá trình triển khai, Generali Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại từng địa phương, bảo đảm việc trao tặng diễn ra minh bạch, kịp thời và đúng nhu cầu thực tế của từng hộ dân.

Hành trình sẻ chia xuyên suốt miền Trung – Tây Nguyên

Hành trình khởi đầu tại phường Hóa Châu (Huế), nơi người dân phải đối mặt với thiệt hại nặng nề sau các đợt mưa lớn. Tại đây, Generali Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế. Tiếp nối Huế, chương trình đến với xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai), nơi nhiều hộ dân bị cuốn trôi tài sản và gián đoạn sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Tại xã Tuy An Đông và xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), Generali Việt Nam tiếp tục trao tặng kinh phí phục hồi sau mưa lũ, hỗ trợ các hộ dân mua sắm nhu yếu phẩm, thay thế vật dụng sinh hoạt và sửa chữa nhà cửa. Khép lại hành trình, Generali Việt Nam có mặt tại xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) để trao trực tiếp phần hỗ trợ đến người dân ven biển đang gặp tổn thất lớn về tài sản và sinh kế.

Tại mỗi điểm đến, đại diện Generali Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên và tư vấn viên địa phương đã trực tiếp thăm hỏi từng hộ dân, lắng nghe những trăn trở sau thiên tai và gửi gắm lời động viên. Sự hiện diện kịp thời của Generali Việt Nam không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm tinh thần đồng hành, sẻ chia, giúp bà con thêm vững tâm trên hành trình khắc phục hậu quả.

Hoạt động này, cùng với các chương trình hỗ trợ cộng đồng mà Generali đã và đang phối hợp triển khai cùng chính quyền địa phương, thể hiện tâm huyết cũng như cam kết dài hạn của doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội. Những khoản hỗ trợ được triển khai kịp thời đã tiếp thêm động lực cho người dân vùng bão lũ, giúp họ ổn định sinh kế và sớm trở về với nhịp sống thường ngày.

