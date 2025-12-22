Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vạn Xuân Awards 2025: MB và hành trình sáng tạo vì hạnh phúc con người

PV.

Tại Lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng sáng tạo của năm 2025” và hạng mục "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm".

Giải thưởng là sự khẳng định cho hành trình đổi mới sáng tạo bền bỉ của MB, nơi sáng tạo không được xem là đích đến, mà là phương thức cốt lõi để kiến tạo giá trị hạnh phúc cho khách hàng và cộng đồng.

11.jpg
Vạn Xuân Awards - Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khởi xướng nhằm tôn vinh những thương hiệu có cách tiếp cận sáng tạo mang chiều sâu văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại.

Theo Hội đồng chuyên môn, danh hiệu “Ngân hàng sáng tạo của năm” và "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm" không chỉ đánh giá ở ý tưởng hay hình thức truyền thông mới mẻ, mà nhấn mạnh khả năng chuyển hóa sáng tạo thành giá trị thực tiễn cho con người, thông qua thông điệp rõ ràng, dễ tiếp cận và tạo cảm xúc tích cực.

3.jpg
MB được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh "Ngân hàng sáng tạo của năm" - Creative Bank of the Year 2025, đánh dấu hành trình sáng tạo được ghi nhận.

Với MB, đổi mới sáng tạo không phải là một chiến dịch hay giai đoạn, mà đã trở thành văn hóa nội sinh, được vận hành nhất quán từ tư duy lãnh đạo, phương pháp làm việc đến năng lực công nghệ và cách tổ chức trải nghiệm khách hàng.

Sáng tạo tại MB bắt đầu từ việc thấu hiểu con người, để từ đó làm chủ công nghệ, đơn giản hóa các giải pháp tài chính, tối ưu trải nghiệm và gia tăng sự an tâm trong từng tương tác.

Triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” được MB cụ thể hóa bằng năng lực triển khai vượt trội, thể hiện qua tốc độ phát triển và cải tiến sản phẩm thuộc nhóm nhanh nhất thị trường, cùng khả năng thiết kế hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, thuận tiện, bám sát sinh kế và nhu cầu toàn diện của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Từ chi tiêu, tích lũy, đầu tư đến sản xuất – kinh doanh và các giải pháp bảo hiểm trước rủi ro, sản phẩm của MB được phát triển theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, thao tác thuận tiện, đồng thời đề cao yếu tố an toàn và bảo mật – nền tảng quan trọng tạo nên sự an tâm, một thành tố thiết yếu của hạnh phúc tài chính.

Song song với đó là sự lắng nghe và chăm sóc tận tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng gắn kết, nhằm kiến tạo những trải nghiệm vượt ngoài giá trị tài chính và chạm tới các giá trị tinh thần tích cực, hình thành kết nối bền vững.

img-3138.jpg
“Danh hiệu này là nguồn động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian tới”, bà Đặng Hà Thanh - Giám đốc Ban Sản phẩm & Marketing Ngân hàng MB chia sẻ.

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Đặng Hà Thanh -Giám đốc Ban Sản phẩm & Marketing cho biết, MB đã đưa ra 1 cách thức tiếp cận hoàn toàn mới về giá trị của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - đó là mang lại hạnh phúc cho khách hàng.

“Bất kỳ ai trong chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc, và MB mong muốn được góp phần kiến tạo hạnh phúc cho khách hàng thông qua cung cấp các giải pháp tài chính để khách hàng giảm bớt gánh nặng sinh kế, mở rộng kinh doanh, hay gia tăng tài sản, đến các biện pháp bảo vệ khách hàng mà MB luôn ưu tiên hàng đầu. Danh hiệu Ngân hàng sáng tạo của năm thể hiện sự ghi nhận và là nguồn động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục đổi mới mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn nữa phục vụ khách hàng trong thời gian tới", bà Thanh nói.

Tinh thần sáng tạo gắn với chiều sâu văn hóa được thể hiện rõ nét trong các chiến dịch truyền thông của MB, tiêu biểu là MB Priority với thông điệp “Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc”.

Thay vì tiếp cận dịch vụ tài chính theo lối phô trương, MB lựa chọn kể một câu chuyện rất Việt Nam về khát vọng làm giàu toàn diện – không chỉ về vật chất, mà còn là giàu có trong đời sống tinh thần: đó là sự an tâm, hạnh phúc trọn vẹn và những giá trị tích lũy lâu dài cho cộng đồng.

Cách tiếp cận tinh tế, giàu cảm xúc này đã giúp MB đồng thời được vinh danh ở hạng mục "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm” với hiện diện nhất quán, thu hút, lan tỏa mạnh mẽ toàn quốc, đặc biệt với các sự kiện lớn như Quốc khánh 2/9, đồng hành cùng đoàn diễu binh, diễu hành trong đại lễ A80, các concert ngoài trời…

2.jpg
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng đặc biệt "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm" cho chiến dịch "MB Priority - Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc"

Không dừng lại ở trải nghiệm khách hàng, đổi mới sáng tạo của MB còn gắn liền với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng là một trong những đơn vị tiên phong đưa triển khai ý tưởng App Thiện nguyện - minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện và triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng như HiGreen – Trường Sa Xanh, góp phần tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc bền vững, bắt đầu từ từng cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Danh hiệu “Ngân hàng sáng tạo của năm 2025” vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho hiện tại, mà còn là dấu mốc khẳng định cam kết dài hạn của MB trong việc kiên định triết lý đổi mới sáng tạo vì con người, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số – tập đoàn tài chính dẫn đầu, đồng thời đóng góp thiết thực cho hành trình hạnh phúc chung của xã hội Việt Nam.

