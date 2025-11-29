Lễ ký kết hợp tác Dream Lands - Ngân hàng MB

Hai bên chính thức thiết lập quan hệ đối tác, công bố triển khai hai dự án kiến tạo không gian sống xanh tại Hòa Bình, mở ra hành trình phát triển bền vững cho cộng đồng.

Ngân hàng MB và Dream Lands chính thức bắt tay phát triển

Sự kiện diễn ra vào chiều ngày 28/11/2025, tại trụ sở Ngân hàng MB Chi nhánh Xuân Mai với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo cấp cao hai bên. Đây được xem là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa một ngân hàng uy tín và chủ đầu tư bất động sản có tầm nhìn.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dream Lands phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Tổng giám đốc Tập đoàn Dream Lands chia sẻ: "Việc hợp tác cùng Ngân hàng MB để triển khai Dream Town Hòa Bình và Dream Garden City chính là sự hội tụ của chung một khát vọng: mang tới cộng đồng những không gian sống bình yên, tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Tại hai dự án này, chúng tôi cam kết thiết lập một chuẩn sống mới, hài hòa hai giá trị: XANH cho sức khỏe và NHÂN VĂN cho những gắn kết cộng đồng".

Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Xuân Mai

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Xuân Mai khẳng định: "Sự hợp tác hôm nay không đơn thuần là một thỏa thuận tài chính. Đó là sự kết nối giữa một định chế tài chính uy tín với một Chủ đầu tư có tâm và có tầm. Đó là sự gặp gỡ của cùng một khát vọng: kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và cho tương lai".

TGĐ Tập đoàn Dream Lands (bên phải) cùng PGĐ Chi nhánh Xuân Mai

Kiến tạo chuẩn sống xanh thế hệ mới

Hai dự án Dream Town Hòa Bình và Dream Garden City được kỳ vọng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới về không gian sống với những điểm nổi bật:

- Quy hoạch xanh ưu việt với 70% diện tích dành cho mảng xanh và tiện ích cộng đồng

- Phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân

Sự hợp tác chiến lược này mang đến giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, hứa hẹn mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về một không gian sống lý tưởng, hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.