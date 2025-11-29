Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề xuất đầu tư cao tốc Mộc Châu - Sơn La gần 22.300 tỷ đồng

Viết Hà
TPO - UBND tỉnh Sơn La vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - Sơn La trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 105 km. Điểm đầu tại Km85+300, nối tiếp dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối kết nối với Quốc lộ 4G tại xã Chiềng Mai (thuộc thành phố Sơn La cũ).

anh-chup-man-hinh-2025-11-29-luc-115406.png
Ảnh minh họa.

Dự án được kiến nghị đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe; đồng bộ hệ thống cầu, cống, hầm và các công trình phụ trợ theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 22.300 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Sơn La khẳng định việc đầu tư tuyến cao tốc này là đoạn tuyến thuộc trục cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (CT.03), có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng Tây Bắc. Việc đầu tư dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và toàn vùng Tây Bắc.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược CT.03, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm tỉnh Sơn La với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Đặc biệt, cao tốc sẽ tăng khả năng kết nối các khu đô thị, khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế của khu vực.

Tuyến cao tốc mới sẽ tạo không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ dọc hành lang Mộc Châu - Yên Châu - Mai Sơn - xã Chiềng Mai; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Viết Hà
#cao tốc #Mộc Châu #đầu tư #kết nối vùng #tỉnh Sơn La #giao thông #Tây Bắc

