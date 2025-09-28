Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, với bề dày lịch sử truyền thống cách mạng và mạch nguồn văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La cần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo xây dựng tỉnh thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI.

Ngày 28/9, Tỉnh Sơn La khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài thống nhất với báo cáo chính trị và quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, tỉnh Sơn La tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng đại hội.

Để đạt được các mục tiêu này, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân.

Tỉnh Sơn La tập trung tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.

Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng; kiên quyết ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn thương hiệu; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, phát triển kinh tế tư nhân; chú trọng phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn, du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa, thông minh.

“Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi đó là nền tảng tinh thần xã hội. Chú trọng giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin nhân dân vào Đảng. Thực hiện tốt chính sách an sinh, việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh Sơn La mở rộng đối ngoại, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Ông Lò Minh Hùng trình báo báo cáo chính trị tại đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Lò Minh Hùng - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tỉnh Sơn La đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hoàn thành và vượt 18/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển mới.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, ông Lò Minh Hùng nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 8%-8,5%/; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 90 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn năm 2030 đạt 8.000 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 giảm bình quân 1,5-2%/năm và phấn đấu năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Toàn cảnh đại hội.

Để đạt mục tiêu, Sơn La tập trung vào ba khâu đột phá: Thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực và tư duy đổi mới. Ưu tiên phát triển giao thông liên vùng, hạ tầng nông nghiệp, du lịch, hạ tầng số và các khu, cụm công nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường. “Sơn La đang nỗ lực trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và hợp tác quốc tế của vùng Tây Bắc”, ông Lò Minh Hùng nhấn mạnh.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn thương hiệu; phát triển giáo dục, xóa đói, giảm nghèo; củng cố quốc phòng - an ninh…

Các đại biểu dự đại hội.

Ông Phùng Kim Sơn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Sơn La, cho biết, để Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, ứng dụng khoa học - công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản, tiếp cận các thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng trên thế giới.