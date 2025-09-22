Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị

Theo Ban tổ chức, đại hội có sự tham gia của 443 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 140.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng thảo luận, thống nhất thông qua Chương trình làm việc, Quy chế, Nội quy Đại hội; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, triển khai một số nội dung cho phiên chính thức và chia tổ thảo luận.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng năng động, trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và thời gian làm việc trong các ngày làm việc chính thức của Đại hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp thiết thực, góp phần vào thành công của Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày (22/9 - 24/9/2025). Phiên khai mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 23/9.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.