Nhiều gian hàng khởi nghiệp thanh niên dân tộc thiểu số hội tụ về An Giang

TPO - Sáng 27/9, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp Trung ương Đoàn khai mạc Hội chợ - Triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh Tây Nam Bộ. Sự kiện quy tụ nhiều gian hàng nông sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghệ số.

Tham dự lễ khai mạc có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang - anh Phan Duy Bằng cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh An Giang.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn tham quan các gian hàng tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ là hoạt động điểm trong kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025. Hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số rèn luyện, học tập, khởi nghiệp, nâng cao thu nhập, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần giảm nghèo bền vững.

Điểm nhấn của hội chợ là 50 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của thanh niên các tỉnh Tây Nam Bộ. Không gian này không chỉ kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình thanh niên giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền tới đông đảo người dân, du khách.

Song song với hoạt động trưng bày, ban tổ chức tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất an toàn, quản trị chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường cho khoảng 150 học viên; vinh danh thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa thanh niên khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để bàn về vốn, kỹ năng, ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: An Giang là tỉnh biên giới giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, với những giá trị văn hóa đặc sắc. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc hỗ trợ thanh niên, đặc biệt thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ trước mắt đồng thời là chiến lược dài hạn cho phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai tại ba khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Riêng Hội chợ - Triển lãm hôm nay với gian hàng được coi là “nhịp cầu” đầu tiên kết nối, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, đưa sản phẩm và dịch vụ đặc trưng địa phương đến gần hơn với thị trường trong và ngoài nước.

“Chúng ta tự hào khi thấy nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, từ nông nghiệp sạch, dược liệu quý đến du lịch cộng đồng. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ”, anh Quy nói.

Anh Quy cũng cho biết, Trung ương Đoàn xác định thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng trọng tâm trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường. Hội chợ - Triển lãm không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thanh niên khởi nghiệp. Mở đường cho việc hình thành chuỗi giá trị, hợp tác xã thanh niên, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân miền núi, biên giới.

Khai mạc triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng Tây Nam Bộ.

Anh Quy bày tỏ mong muốn các cấp bộ Đoàn, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tận dụng cơ hội học hỏi, kết nối, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.