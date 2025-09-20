Bí thư Trung ương Đoàn vui Trung thu sớm với bạn nhỏ vùng biên Tây Ninh

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã chung vui đêm hội Trung thu và gửi những lời chúc yêu thương đến những bạn nhỏ vùng biên giới tỉnh Tây Ninh.

Chiều tối 20/9, tại Trường Tiểu học Thạnh Bắc A (xã Tân Lập), Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dành tặng các em thiếu nhi địa phương biên giới Tân Lập.

Đến dự chương trình có: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Trần Hải Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh; ông Nguyễn Tiến Tân - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự, chung vui với các em thiếu nhi vùng sâu Tây Ninh.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu rõ, mỗi dịp Trung thu, Trung ương (T.Ư) Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư luôn mong muốn các em nhỏ, dù ở nơi biên cương xa xôi nhất vẫn được đón một mùa Tết Trung thu ấm áp và trọn vẹn tình yêu thương. Năm 2025, với chủ đề “Trung thu gửi trọn yêu thương”, hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” không chỉ mang đến tình yêu thương, niềm vui, ánh trăng sáng đến với các em thiếu nhi khắp mọi miền đất nước mà còn tập trung ở 248 xã khu vực biên giới của Tổ quốc với lời nhắn nhủ: Các em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, chăm lo. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường để các em học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển toàn diện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, ánh mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên của các em thiếu nhi chính là giấc mơ trong trẻo về tương lai tươi sáng, đồng thời cũng củng cố T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh niềm tin rằng cần tiếp tục làm nhiều hơn nữa để vun đắp một môi trường tuổi thơ thật an toàn, lành mạnh và đầy ắp sự quan tâm.

“Chị mong rằng các em sẽ trân trọng tình yêu thương này, tiếp tục nỗ lực học tập, yêu thương, đoàn kết lẫn nhau, sống thật nhân ái. Chị cũng tin tưởng rằng từ vùng biên giới xa xôi này sẽ có nhiều giấc mơ bay cao, bay xa trong thời gian tới, để góp phần dựng xây Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, chị Duy Trang gửi gắm.

Thay mặt Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng tượng trưng 500 thùng sữa và 200 phần quà đến các bạn nhỏ Tây Ninh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng thông tin, Tết Trung thu là ngày Tết cổ truyền từ bao đời nay, gắn liền với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là Tết của thiếu nhi mà còn là dịp để người lớn nhắc nhở quan tâm hơn đến trẻ em bằng tình yêu thương, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, thiết thực. T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương; các bậc cha mẹ, thầy cô, các bạn đoàn, viên thanh niên tiếp tục dành nhiều hành động ý nghĩa hơn nữa để chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng.

“Hãy cùng chung tay tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, điều kiện học tập, vui chơi thuận lợi nhất để mọi trẻ em đều được yêu thương, được phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em”, chị Trang bày tỏ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng phần quà đến bạn nhỏ vùng biên giới Tân Lập.

Anh Trần Hải Phú tặng quà động viên em thiếu nhi trên địa bàn.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và tỉnh Tây Ninh gửi món quà ấm tình đến các em thiếu nhi nhân mùa Trung thu.

Tại chương trình, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang gửi tặng 500 thùng sữa và 200 phần quà Trung thu với tổng trị giá 168 triệu đồng đến Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh để chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình cũng trao 200 phần quà, bánh đến các bạn nhỏ tham dự trực tiếp.

Chị Duy Trang tặng ba-lô cho các em học sinh.

Đông đảo bạn nhỏ vùng biên giới Tân Lập đón mùa Trung thu ấm tình.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chung vui với các bạn thiếu nhi Tây Ninh.

Tiết mục văn nghệ rộn ràng không khí Tết Trung thu.