Thắp sáng ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo Quảng Ngãi

TPO - Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ đã trao 150 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho 150 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi ở Quảng Ngãi.

Sáng 20/9, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Báo & Đài PT-TH Quảng Ngãi, Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ tổ chức chương trình trao học bổng “Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Quảng Ngãi” lần thứ 11 năm 2025.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ đã trao 150 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Trong đó, trao 100 suất cho học sinh tiểu học, THCS, 50 suất dành cho học sinh THPT và sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Quang cảnh Chương trình trao học bổng “Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Quảng Ngãi” lần thứ 11 năm 2025.

Chương trình còn tài trợ học bổng hằng tháng cho 30 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2025-2026. Mỗi suất 1 triệu đồng/em/tháng, tài trợ trong 9 tháng. Tổng kinh phí Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trao tặng trong đợt này là 725 triệu đồng.

Trước đó, Quỹ phối hợp với Báo & Đài PT-TH Quảng Ngãi trao 52 triệu đồng học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Hành Trung, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Nghĩa Hành), Trường THPT Trần Quốc Tuấn và tân sinh viên Nguyễn Thành Trung (xã An Phú) đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn trao học bổng cho học sinh.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Quỹ cũng trao hàng trăm suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng cho học sinh, gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Quảng Ngãi.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, đại diện Quỹ cho biết, tiền thân của Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ là Quỹ học bổng nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, do nhóm những người bạn yêu Quảng Ngãi ở TP.HCM sáng lập.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh.

Trải qua 11 năm hoạt động, Quỹ đã trao hàng nghìn suất học bổng và hàng trăm phần quà Tết, cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại Quảng Ngãi. Trong đó có nhiều học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, với số tiền hỗ trợ trung bình mỗi năm hơn 500 triệu đồng.

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ, TS Nguyễn Thị Hải Hằng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, ủng hộ Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trong những năm qua.

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho việc trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi.

“Mỗi đóng góp của quý anh chị là một đốm lửa nhỏ, và nhiều đốm lửa nhỏ sẽ cùng nhau thắp sáng ước mơ lớn cho các em học sinh, sinh viên nghèo ở Quảng Ngãi. Để không em nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn”, TS Hải Hằng chia sẻ.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho việc trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.