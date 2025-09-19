Những con số ấn tượng Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

TPO - Tổng nguồn lực hỗ trợ 43,7 tỉ đồng; trao tặng hơn 129.000 cờ Tổ quốc và hơn 36.000 ảnh Bác Hồ; xây dựng 250 công trình tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; hơn 1,1 tỉ lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội… là dấu ấn của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025.

Trung ương Đoàn vừa thông tin kết quả Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai trên toàn quốc.

﻿Ảnh: BTC

Nhiều hoạt động tri ân, lan tỏa tự hào dân tộc

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai trên toàn quốc, với 3 chặng hoạt động diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9.

Chặng 1 "Tuổi trẻ tri ân" (17 - 27/7) diễn ra với hơn 3.484 hoạt động, thu hút 330.000 hội viên, thanh niên tham gia. Các đội hình tình nguyện tham gia tu sửa nghĩa trang, nhà tưởng niệm, xây mới và chỉnh trang 1.637 ngôi nhà, công trình dân sinh.

Huy động được hơn 27,5 tỉ đồng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công.

Tiếp đó, chặng 2 "Tự hào bản hùng ca dân tộc" (27/7 – 19/8) ghi dấu với lễ chào cờ đồng loạt ngày 16.8 tại hơn 3.300 điểm trên cả nước, quy tụ gần 127.000 thanh niên tham dự.

Hàng vạn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hàng nghìn phần quà an sinh đã được trao tặng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu nhân chứng lịch sử đã góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

Chặng 3 "Tự hào Việt Nam" (20/8 – 2/9) là cao điểm, gắn kết thanh niên qua những hoạt động xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, chữ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với sự tham gia của hơn 17,3 nghìn bạn trẻ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 6.300 bài viết trên mạng xã hội, hàng triệu lượt tương tác và 4.000 hoạt động an sinh xã hội đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

Để lại dấu ấn sâu đậm

Theo đánh giá, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên toàn quốc, với sự tham gia tích cực của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.

Các chỉ tiêu trọng tâm đặt ra trong kế hoạch cơ bản đều hoàn thành và vượt mức, đặc biệt là chỉ tiêu về số lượng hành trình tổ chức (vượt gấp gần 6 lần) và tương tác, tiếp cận trên mạng xã hội, đạt hơn 1,1 tỉ lượt, vượt xa mục tiêu (Facebook ghi nhận hơn 621 triệu lượt, TikTok đạt gần 478 triệu lượt xem với hơn 16.000 video sáng tạo).

Công cụ avatar trực tuyến thu hút trên 4,2 triệu lượt sử dụng. Cùng với đó, hơn 50 ấn phẩm truyền thông hiện đại như infographic, video, hình ảnh được phát hành, khắc họa sinh động các giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, đa dạng hình thức, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và mạng xã hội, có cách làm mới, sáng tạo, kết hợp với các đơn vị truyền thông để cộng hưởng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng.