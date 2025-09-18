Chiến dịch tình nguyện hè sôi nổi tại Lào và Campuchia

TPO - Chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM không chỉ triển khai hoạt động tại gần 20 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ mà còn sang các nước bạn Lào và Vương quốc Campuchia.

Chiều 18/9, tại phường Vũng Tàu, Thành Đoàn TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố 2025. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Báo cáo của Thành Đoàn TPHCM cho biết, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố năm nay kéo dài hơn 2 tháng với các chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Hành Quân Xanh, Kỳ nghỉ Hồng, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Gia sư áo xanh. Chương trình huy động được gần 40 tỉ đồng từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội để xây dựng công trình, chăm lo an sinh, hỗ trợ phương tiện sinh kế và trang thiết bị học tập cho nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Phước Lộc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM cùng Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải trao bằng khen cho các thanh niên tiêu biểu.

Theo đó, các hoạt động tình nguyện hè được triển khai thực hiện tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tại các địa bàn khó khăn của các tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam bộ, nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia. Bên cạnh đó, chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Thanh niên tình nguyện dọn dẹp vệ sinh những dòng kênh ô nhiễm. Ảnh: Văn Tiệp

Tại lễ tổng kết, 79 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM trao Bằng khen. Ngoài ra, 26 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thành Đoàn TP. HCM trao Bằng khen 30 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Hành Quân xanh và 23 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh.