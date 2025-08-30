Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Nhiều thanh niên ưu tú dân tộc thiểu số viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nguyễn Thảo
TPO - Nhiều thanh niên ưu tú trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026. Qua đó, đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số.

Vừa tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Huế, chị Rčom H'Lisa (SN 2003, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

1.jpg
Chị Rčom H'Lisa viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chị Rčom H'Lisa chia sẻ, sinh ra trong gia đình thuần nông ở địa bàn còn nhiều khó khăn, từ nhỏ đã được gia đình, buôn làng và nhà trường giáo dục về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc.

Rčom H'Lisa hiểu rằng thanh niên hôm nay là tương lai của buôn làng ngày mai, vì vậy, chị đã tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, coi đây không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ của người công dân mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

tp-2.jpg
Anh Y Nghĩa Niê tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Anh Y Nghĩa Niê (SN 2007, xã Krông Búk) vừa tốt nghiệp THPT năm 2025, cũng tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Anh cho biết, viết đơn tham gia thực hiện nghĩa vụ đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên địa bàn xã Krông Búk còn có hai nam thanh niên Hoàng Cao Long (SN 2007) và Trần Quốc Trọng (SN 2006) sau khi hoàn thành chương trình THPT đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an với mong muốn được cống hiến sức trẻ và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

tp-3.jpg
Chị Rčom H'Lisa và anh Y Nghĩa Niê được cán bộ công an phổ biến, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn.

Trong quá trình viết đơn tình nguyện, các em đã được cán bộ Công an xã Krông Búk phổ biến, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại Ban CHQS xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp đoàn thanh niên xã tiếp nhận đơn thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026 .

Anh Lý Cao Bin (SN 2007, xã Ea Phê) viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, với mong muốn góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. Bin cho hay, nếu trúng tuyển nghĩa vụ sẽ cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe để phục vụ Tổ quốc.

tp-4.jpg
Anh Lý Cao Bin viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.

Những lá đơn tình nguyện của các thanh niên là minh chứng cho truyền thống đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Đó cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Nguyễn Thảo
