Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 15/2, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Hầu A Lềnh và Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự Lễ giao nhận tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Sáng nay 15/2, toàn bộ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hà Giang được giao 1.000 chỉ tiêu, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2024.

Về nghĩa vụ Công an nhân dân, mùa tuyển quân năm 2025, Công an tỉnh Hà Giang được giao tuyển chọn 279 công dân tham gia. Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 27 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 2 chiến sĩ và Công an tỉnh 250 chiến sĩ.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Công an tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn, đảm bảo lựa chọn được những công dân ưu tú đáp ứng yêu cầu về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe và trình độ văn hóa để nhập ngũ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của thanh niên trên địa bàn, công tác tuyển chọn năm nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Trong đó, chương trình tại huyện Bắc Quang, có sự tham dự của ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang; đại diện cơ quan trung ương có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.