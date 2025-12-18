Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Anh Huỳnh Hữu Phúc làm Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa I

Thanh Thanh - Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 40 anh chị. Trong đó, Ban Thường vụ 11 anh chị và 16 anh chị tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Huỳnh Hữu Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa mới.

Ngày 18/12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn – Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp-c_dh.jpg
Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn – Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.
tp-dhd-8.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng Đại hội.

Theo đó, anh Huỳnh Hữu Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa I. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm chị Huỳnh Thị Như Ý và chị Tô Thị Tuyết Ngân. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa gồm 40 anh chị, Ban Thường vụ 11 anh chị, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa có 7 anh chị và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 16 anh chị.

tp-daihoi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết chúc mừng Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa mới.

Với tinh thần "Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa, góp phần đưa Khánh Hòa bước vào “thập niên nâng tầm phát triển”.

tp-dhd-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trọng tâm là củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, khẳng định vai trò lực lượng xung kích, nòng cốt của tuổi trẻ và đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng thời tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI, truyền thông số và phát triển các nền tảng cộng đồng phục vụ giáo dục thanh thiếu nhi.

tp-dhd-12.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, đề ra phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” gồm 5 nội dung như: Tiên phong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, làm giàu chính đáng, hội nhập quốc tế, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia bảo vệ Tổ quốc. Song song là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Khánh Hòa” về trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

tp-dhd-10.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn gắn với chuyển đổi số toàn diện và thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, hỗ trợ thanh niên tiên phong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh thanh niên Khánh Hòa - công dân toàn cầu.

Anh Huỳnh Hữu Phúc (SN 1984, quê tỉnh Khánh Hòa), trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Sau sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận, anh Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

Thanh Thanh - Trương Định
#Tỉnh Đoàn Khánh Hòa #Đại hội Đoàn #thanh niên #Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa #công dân toàn cầu

